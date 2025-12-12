Україна готова погодитись на "демілітаризовану зону" на Донбасі, - Le Monde (оновлено)

Україна готова погодитись на створення демілітаризованої зони на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела.

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Що відомо?

За даними видання, цю поступку включено до переглянутого американського "мирного плану".

Le Monde пише, що зона передбачає відведення як українських, так і російських військ від лінії фронту та контроль міжнародних сил, включно зі США, для запобігання новій агресії.

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Журналісти порівнюють такий підхід із демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореями 1953 року.

У корейському випадку зона має ширину чотири кілометри та довжину 250 кілометрів уздовж кордону між двома країнами. В українському випадку вона може бути набагато довшою та глибшою.

Радник ОП Михайло Подоляк у коментарі Le Monde заявив, що демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування.

"Необхідно буде логічно та юридично визначити, чи мають бути виведені всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти потенційним порушенням, представники моніторингових місій та іноземний контингент мають бути присутніми, щоб забезпечити дотримання принципів та домовленостей.

Це природний формат для припинення конфлікту, враховуючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і лінія розмежування буде встановлена ​​в будь-якому випадку", - пояснив він.

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Офіс Президент спростував інформацію

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що рішення щодо створення буферної зони може прийматися лише на найвищому політичному рівні чи народом України.

"Михайло (Подоляк. - Ред.) їм сказав загалом те, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати. Чи погодилась Україна чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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