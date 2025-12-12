РУС
Новости Мирный план США
Украина готова согласиться на "демилитаризованную зону" на Донбассе, - Le Monde

Демилитаризованная зона на Донбассе: СМИ пишут, что Украина согласилась

Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.

Что известно?

По данным издания, эта уступка включена в пересмотренный американский "мирный план".

Le Monde пишет, что зона предусматривает отвод как украинских, так и российских войск от линии фронта и контроль международных сил, включая США, для предотвращения новой агрессии.

Читайте также: Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, - министр по делам Европы Аддад

Журналисты сравнивают такой подход с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями 1953 года.

В корейском случае зона имеет ширину четыре километра и длину 250 километров вдоль границы между двумя странами. В украинском случае она может быть намного длиннее и глубже.

Читайте также: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также: Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина не примет компромисс от США

Автор: 

демилитаризация (42) Донбасс (26981)
Топ комментарии
+22
Виявилось що це САМЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ а не Україна, готовий прийняти з будь-якої сторони

ЦІкаво чи є хтось в історії що зробив більше шкоди етносу чим він?
12.12.2025 10:32 Ответить
+7
А миротворці хто? Зеленський це не Україна.❤️🇺🇦❤️
12.12.2025 10:34 Ответить
+6
Це кацапам від Покровська і Мирнограда до Авдєєвки повертатись доведеться? Щось мені підказує, що вони на таке не підпишуться.
12.12.2025 10:39 Ответить
Ну чим він образив боговибраний нарід ❓😸
12.12.2025 10:33 Ответить
прочитай ще раз, що ти нахезал!
12.12.2025 10:47 Ответить
Народ его честно выбрал в 19м году. Он с тех пор не изменился. К кому конкретно у вас претензии?
12.12.2025 10:49 Ответить
Якому етносу? російському етносу, що немає своєї республіки? шкоду?
Українці давно стали народом - бо створили ще в 1917 році Українську Народну Республіку.
А в російського етносу як не було своєї російської республіки - так і нема.
Ти про що?
12.12.2025 10:56 Ответить
Від Білгорода до Урала із Трампом десь посередині.
12.12.2025 10:33 Ответить
Китай, білорусія....
12.12.2025 10:35 Ответить
🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
12.12.2025 10:41 Ответить
Північна корея,венесуела,може що якісь людоїди з африки
12.12.2025 11:09 Ответить
Венесуела зайнята 😸
12.12.2025 11:20 Ответить
путлер на это не пойдет, это по сути таже заморозка по линии с отводом тяжелого вооружения и мониторингом линии. Это то что и хотела Украина заморозить по линии и мониторинг 3-их стран
12.12.2025 10:35 Ответить
залишилось щоб ху*ло погодилось, але тут є велики сумнів
12.12.2025 10:36 Ответить
Україна????? Ні!! ЗЕ..згодний... Це трампло пиз....к так вирішив, щоб Конституцію поправки не вносити
12.12.2025 10:37 Ответить
На такой вариант ***** не пойдёт и значит нам этот план подходит, заверните...
12.12.2025 10:39 Ответить
Піде. Навіть якщо кацапи виведуть війська з длнр, то повернути ці війська можна швидко і відносно безпечно цілою логістичною мережею, яка дуже розвинена. Натомість повертати українські війська, щоб зайняти добровільно залишені позиції буде надзвичайно довго і важко через відкриті безкрайні поля лише декількома дорогами, над якими висітимуть кацапські безпілотники і які успішно обстрілюватиме артилерія і авіація, бо цілі у чистому полі видно, як на долоні.
12.12.2025 10:50 Ответить
Пи.Си. На жодні позиції, з яких Україна добровільно вивела війська, ці українські війська вже не повернулися. Натомість вони були легко і без втрат зайняті кацапами.
12.12.2025 10:54 Ответить
Даю 100% что ***** не пойдёт на вывод орков и введение международных сил, может быть когда экономика *****бада полностью на ноль помножится, но тогда уже мы на это не согласимся.
12.12.2025 11:00 Ответить
Якщо "міжнчродні сили" будуть з Китаю, Білорусі, чи навіть з Казахстану то пуцин на це піде.
12.12.2025 11:04 Ответить
Ну там идёт речь о международных силах включая США, да и без США, полагаю что не пойдёт, никак не объяснить тогда ватному стаду за что положили миллион с лишним орков, за то чтобы подарить Донбасс китайцам
12.12.2025 11:15 Ответить
Звісно ні. Вони хто завгодно, але не ідіоти
12.12.2025 11:02 Ответить
Ну це дуже спірне твердження . Не ідіоти - не розв'язали б цю безглузду війну !!
12.12.2025 11:36 Ответить
Це підступний та хитрий ворог, який швидко вчиться. Ідіоти ті, що йдуть в м'ясні штурми, а не ті, хто їх туди посилає
12.12.2025 11:43 Ответить
Питання тільки в тому, як швидко окупанти зайдуть в цю "демілітаризовану зону" та проведуть там референдуми на приєднання до рашки?
Через місяць або два місяці, після виводу українських військових від лінії фронту вглиб України?
12.12.2025 10:44 Ответить
А референдум і не потрібний, визнають ті території за Лугандоном, який вже і так в складі рашки.
12.12.2025 10:55 Ответить
Західні ідіоти досих пір не поняли, що росії насрати на ці мирні плани.

росія під санкціями виробляє більше зброї чим все НАТО разом.
12.12.2025 10:52 Ответить
следующий минск
12.12.2025 10:53 Ответить
Для чого так складно і загадково? Пишіть просто - Україна готова до капітуляції що було зрозуміло від початку вторгнення тому що ЗЕблазня руками тупого ЛОХторату саме для того ***** в неї і впровадив!
12.12.2025 10:55 Ответить
12.12.2025 11:04 Ответить
Путін не погодиться, звісно. Такий варіант передбачає, що Україна буде мати час та натхнення, намурувати такі укріплення вздовж цієї лінії, що прощавайте цілі СВО, на це сторіччя, як мінімум
12.12.2025 11:00 Ответить
Зелене розведення сил на Донбасі ми вже бачили. Це що, ще раз?
12.12.2025 11:07 Ответить
Ні на що Україна не готова погодитись крім звільнення усіх своїх територій та знищення кількох мільйонів кацапів які там засіли!
12.12.2025 11:21 Ответить
Україна згодна на виведення українських військ з Донбасу, - Подоляк.ㅤ
12.12.2025 11:39 Ответить
 
 