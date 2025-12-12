Украина готова согласиться на "демилитаризованную зону" на Донбассе, - Le Monde

Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.

Что известно?

По данным издания, эта уступка включена в пересмотренный американский "мирный план".

Le Monde пишет, что зона предусматривает отвод как украинских, так и российских войск от линии фронта и контроль международных сил, включая США, для предотвращения новой агрессии.

Журналисты сравнивают такой подход с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями 1953 года.

В корейском случае зона имеет ширину четыре километра и длину 250 километров вдоль границы между двумя странами. В украинском случае она может быть намного длиннее и глубже.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

