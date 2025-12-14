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Новини Зеленський про припинення вогню
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У рамковому плані є пункт про припинення вогню, - Зеленський

зеленський в куп’янську

Київ і Вашингтон опрацьовують рамковий варіант мирного врегулювання, що складається з 20 пунктів і передбачає на фінальному етапі запровадження режиму припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Питання припинення вогню

Зеленського запитали, чи розглядає Україна на саміті з США в Берліні можливість досягнення проміжного, але практично дієвого рішення, яке може негайно змінити безпекову ситуацію на землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

"Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі", - відповів президент.

Він зазначив, що в цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені.

Також читайте: Стубб замість візиту до США поїде до Берліна на переговори щодо України, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте також: Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) перемовини (3840) припинення вогню (448)
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Топ коментарі
+8
Припинити вогонь під час війни - це як зупинити літак в повітрі. Хто перший припинить, тому гаплик. І ×уйло це знає.
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14.12.2025 16:11 Відповісти
+6
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14.12.2025 16:09 Відповісти
+6
Коли вже цей цирк припинется з цитуваням "найвеличнішого" нічого розумного він не може сказати ,ти хоч який план пиши ворог продовжує наступати і знищувати Україну.
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14.12.2025 16:17 Відповісти

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