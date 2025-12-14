У рамковому плані є пункт про припинення вогню, - Зеленський

Київ і Вашингтон опрацьовують рамковий варіант мирного врегулювання, що складається з 20 пунктів і передбачає на фінальному етапі запровадження режиму припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Питання припинення вогню

Зеленського запитали, чи розглядає Україна на саміті з США в Берліні можливість досягнення проміжного, але практично дієвого рішення, яке може негайно змінити безпекову ситуацію на землі.

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"Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі", - відповів президент.

Він зазначив, що в цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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