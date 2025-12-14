РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Зеленский о прекращении огня
1 079 11

В рамочном плане есть пункт о прекращении огня, - Зеленский

зеленский в купянске

Киев и Вашингтон прорабатывают рамочный вариант мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов и предусматривающий на финальном этапе введение режима прекращения огня.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вопрос прекращения огня

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного, но практически действенного решения, которое может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский

"Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого речь идет о прекращении огня. Прекращение огня безусловно изменит ситуацию с безопасностью на земле", - ответил президент.

Он отметил, что в настоящее время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности, ценностях и уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены.

Читайте также: Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры по Украине, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также: Зеленский провел сложный разговор с Виткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) переговоры (5372) прекращения огня (376)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Припинити вогонь під час війни - це як зупинити літак в повітрі. Хто перший припинить, тому гаплик. І ×уйло це знає.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:11 Ответить
+5
показать весь комментарий
14.12.2025 16:09 Ответить
+3
Коли вже цей цирк припинется з цитуваням "найвеличнішого" нічого розумного він не може сказати ,ти хоч який план пиши ворог продовжує наступати і знищувати Україну.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.12.2025 16:09 Ответить
''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
''путін хочєт міра, єму нє виґадна вайна'' - Шефір.
''нам нужна пайті на паклон к путіну'' - Єрмак.
''я ґатов стать на калєні пєрєд путіним раді міра'' - Зеленський.
''забєрітє мєня за далґі за ґаз'' - Зеленський *****.
''забірайтє сваю Україну назад'' - Зеленський.
''я вам нічєво нє должен'' - Зеленський.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:29 Ответить
Припинити вогонь під час війни - це як зупинити літак в повітрі. Хто перший припинить, тому гаплик. І ×уйло це знає.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:11 Ответить
Є фігури пілотажу ("Колокол", "Кобра пугачова") де літак не просто "зависає" в повітрі, а навіть короткочасно летить назад (падає на хвіст)...
показать весь комментарий
14.12.2025 16:17 Ответить
А ще є "віслюк за штурвалом".
показать весь комментарий
14.12.2025 16:51 Ответить
в такому випадку навіть фігури виконувати не потрібно - ШТОПОР гарантований....
показать весь комментарий
14.12.2025 16:55 Ответить
довбень, без ядерки будь-яке замороження війни є тимчасовим, і буде діяти до того моменту, коли русня захоче захопити ще шмат України.

як люди могли обрати це біосміття, я в шоці.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:15 Ответить
Коли вже цей цирк припинется з цитуваням "найвеличнішого" нічого розумного він не може сказати ,ти хоч який план пиши ворог продовжує наступати і знищувати Україну.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:17 Ответить
Яке відношення це фото має до новини?
А є фотки Зеленського з Суджі?
Він і в Сумах не показується!
показать весь комментарий
14.12.2025 16:18 Ответить
В кінці тебе чекає потужний кінець тіпа собачого пеніса.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:30 Ответить
"Тому що, якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права,"...
Хто б говорив, про честь і цінності.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:38 Ответить
 
 