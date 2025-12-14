В рамочном плане есть пункт о прекращении огня, - Зеленский

Киев и Вашингтон прорабатывают рамочный вариант мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов и предусматривающий на финальном этапе введение режима прекращения огня.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вопрос прекращения огня

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного, но практически действенного решения, которое может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле.

"Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого речь идет о прекращении огня. Прекращение огня безусловно изменит ситуацию с безопасностью на земле", - ответил президент.

Он отметил, что в настоящее время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности, ценностях и уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

