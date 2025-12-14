В рамочном плане есть пункт о прекращении огня, - Зеленский
Киев и Вашингтон прорабатывают рамочный вариант мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов и предусматривающий на финальном этапе введение режима прекращения огня.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вопрос прекращения огня
Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного, но практически действенного решения, которое может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле.
"Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого речь идет о прекращении огня. Прекращение огня безусловно изменит ситуацию с безопасностью на земле", - ответил президент.
Он отметил, что в настоящее время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности, ценностях и уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
''путін хочєт міра, єму нє виґадна вайна'' - Шефір.
''нам нужна пайті на паклон к путіну'' - Єрмак.
''я ґатов стать на калєні пєрєд путіним раді міра'' - Зеленський.
''забєрітє мєня за далґі за ґаз'' - Зеленський *****.
''забірайтє сваю Україну назад'' - Зеленський.
''я вам нічєво нє должен'' - Зеленський.
як люди могли обрати це біосміття, я в шоці.
А є фотки Зеленського з Суджі?
Він і в Сумах не показується!
Хто б говорив, про честь і цінності.