Генасамблея ООН розгляне резолюцію про порушення прав людини на ТОТ

Генеральна Асамблея ООН у понеділок, 15 грудня, розгляне проєкт резолюції щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформ.

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Засідання Генасамблеї заплановане на 10:00 за місцевим часом (17:00 за київським). Очікується, що делегати обговорять численні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які здійснює Російська Федерація на окупованих територіях.

Основні положення резолюції

Проєкт резолюції має назву "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь". У документі зазначаються репресії, випадки катувань, свавільних затримань, переслідувань журналістів, правозахисників і представників кримських татар.

Особливу увагу приділено тортурам та нелюдському поводженню з українськими військовополоненими та незаконно утримуваними цивільними, а також відмові російської влади надавати родинам інформацію про їхню долю та місцезнаходження.

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"Масові грубі та систематичні порушення прав людини й норм міжнародного гуманітарного права можуть призвести до геноциду, – наголошується у документі", – повідомляють автори резолюції.

Крім того, у тексті міститься нагадування про важливість дотримання Конвенції про запобігання злочину геноциду й покарання за нього.

Австрія засудила тортури та депортації на окупованих територіях України

Напередодні федеральний уряд Австрії послав чіткий сигнал підтримки України у боротьбі проти порушень прав людини на окупованих Росією територіях.

Про це йдеться у резолюції Національної ради Австрії, яка була ухвалена усіма парламентськими партіями країни.

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Депутати наголосили на важливості використання всіх дипломатичних і міжнародно-правових інструментів для документування злочинів та притягнення винних до відповідальності. Крім того, вони закликали посилити співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та домагатися доступу незалежних спостережних механізмів, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Раніше ми повідомляли, що Генеральна Асамблея ООН підтримала українську резолюцію, спрямовану на посилення міжнародної співпраці та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

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