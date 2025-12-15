РУС
Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о нарушении прав человека на ВОТ

ООН будет голосовать за резолюцию о нарушениях прав человека на ВОТ

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 15 декабря, рассмотрит проект резолюции о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа.

Заседание Генассамблеи запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по киевскому). Ожидается, что делегаты обсудят многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые совершает Российская Федерация на оккупированных территориях.

Основные положения резолюции

Проект резолюции называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В документе отмечаются репрессии, случаи пыток, произвольных задержаний, преследований журналистов, правозащитников и представителей крымских татар.

Особое внимание уделено пыткам и бесчеловечному обращению с украинскими военнопленными и незаконно удерживаемыми гражданскими лицами, а также отказу российских властей предоставлять семьям информацию об их судьбе и местонахождении.

"Массовые грубые и систематические нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права могут привести к геноциду, - отмечается в документе", - сообщают авторы резолюции.

Кроме того, в тексте содержится напоминание о важности соблюдения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Австрия осудила пытки и депортации на оккупированных территориях Украины

Накануне федеральное правительство Австрии послало четкий сигнал поддержки Украины в борьбе против нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях.

Об этом говорится в резолюции Национального совета Австрии, которая была принята всеми парламентскими партиями страны. 

Депутаты подчеркнули важность использования всех дипломатических и международно-правовых инструментов для документирования преступлений и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, они призвали усилить сотрудничество с Международным уголовным судом и добиваться доступа независимых наблюдательных механизмов, таких как Международный комитет Красного Креста.

Ранее мы сообщали, что Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, направленную на усиление международного сотрудничества и минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы.

Абсолютно нікчемна організація.
14.12.2025 22:44 Ответить
А те шо кацапня кожну ніч та кожен день обстрілюють мирне населення, вбивають мирних людей, руйнують їхні будинки це не є порушенням прав людини?
14.12.2025 22:50 Ответить
Ойблд, балакуни..
14.12.2025 22:51 Ответить
4 роки війни а цей філіал Кремля ще щось почав імітувати...
14.12.2025 22:57 Ответить
Надіюсь для людей не буде сюрпизом коли США проголосують проти.
14.12.2025 22:59 Ответить
Звагиблий 9 грудня в Україні молодший капрал Джордж Кулі, який раніше служив у 1-м батальйоні британского королівського парашютного полку.
Вічна слава британцям, які загинули за свободу та незалежність України.

14.12.2025 23:01 Ответить
Це був полігон, де випробовали британський дрон... Так в чому ж було його "слава"?

"«Молодший капрал Гулі загинув у трагічній аварії, спостерігаючи, як українські війська випробовують нову оборонну здатність далеко від лінії фронту», - йдеться у повідомленні."
14.12.2025 23:47 Ответить
И шо? Ну рассмотрят, и шо дальше?
14.12.2025 23:08 Ответить
Напевно "засудять", або навіть проявлять "глибоку стурбованість"
15.12.2025 07:31 Ответить
 
 