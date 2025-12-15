Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о нарушении прав человека на ВОТ
Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 15 декабря, рассмотрит проект резолюции о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа.
Заседание Генассамблеи запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по киевскому). Ожидается, что делегаты обсудят многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые совершает Российская Федерация на оккупированных территориях.
Основные положения резолюции
Проект резолюции называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В документе отмечаются репрессии, случаи пыток, произвольных задержаний, преследований журналистов, правозащитников и представителей крымских татар.
Особое внимание уделено пыткам и бесчеловечному обращению с украинскими военнопленными и незаконно удерживаемыми гражданскими лицами, а также отказу российских властей предоставлять семьям информацию об их судьбе и местонахождении.
"Массовые грубые и систематические нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права могут привести к геноциду, - отмечается в документе", - сообщают авторы резолюции.
Кроме того, в тексте содержится напоминание о важности соблюдения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Австрия осудила пытки и депортации на оккупированных территориях Украины
Накануне федеральное правительство Австрии послало четкий сигнал поддержки Украины в борьбе против нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях.
Об этом говорится в резолюции Национального совета Австрии, которая была принята всеми парламентскими партиями страны.
Депутаты подчеркнули важность использования всех дипломатических и международно-правовых инструментов для документирования преступлений и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, они призвали усилить сотрудничество с Международным уголовным судом и добиваться доступа независимых наблюдательных механизмов, таких как Международный комитет Красного Креста.
Ранее мы сообщали, что Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, направленную на усиление международного сотрудничества и минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы.
