ЄС досяг мети щодо постачання 2 млн боєприпасів для України, - Каллас

Мета ЄС щодо постачання двох мільйонів боєприпасів великого калібру до України у 2025 році була досягнута вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у понеділок.

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Поставлено 2 млн набоїв

"Ми досягли мети ініціативи щодо 2 мільйонів набоїв. Це необхідно для того, щоб Україна могла захистити себе", – заявила Каллас.

Так, зазначається, що після того, як до листопада 2024 року країни ЄС відправили понад 1 мільйон набоїв Україні, Каллас представила ініціативу щодо подвоєння поставок у 2025 році.

Цього року Каллас запланувала до 2026 року витратити 5 млрд євро на два мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів. Це частина пропозиції на суму 40 млрд євро, висунутої в березні для підтримки Києва.

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Однак ініціатива перебувала в глухому куті з червня, коли головна дипломатка ЄС вперше оголосила про виконання 80% зобов'язань. У вересні Каллас пообіцяла досягти цієї мети до жовтня.

Чеська ініціатива

Паралельно Чехія минулого року запустила кампанію під назвою "чеська ініціатива", щоб відправляти Україні дефіцитні 155-мм снаряди та інші боєприпаси, що відповідають стандартам НАТО. Прага координувала закупівлі з більш ніж 16 країнами. Однак очікується, що ця ініціатива зараз згорнеться.

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Зменшення підтримки України

Водночас зазначається, що в умовах зменшення підтримки з боку США дві ініціативи з постачання боєприпасів виявилися недостатніми, щоб заповнити прогалину.

Крім того, з початку літа військова допомога Європи Києву зменшилася більш ніж удвічі і у вересні-жовтні становила 4,24 млрд євро, що значно менше за 9,8 млрд євро, які європейці надали в травні-червні.

Від літа ЄС прагнуть закупити пакети американської зброї на суму 500 млн доларів (близько 429 млн євро) для України через інструмент НАТО PURL. Але такі "важковаговики", як Франція та Італія, не зробили жодних внесків через цей механізм.

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Що передувало?