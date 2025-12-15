ЕС достиг цели по поставке 2 млн боеприпасов для Украины, - Каллас
Цель ЕС по поставке двух миллионов боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году была достигнута вовремя.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас накануне встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник.
Поставлено 2 млн патронов
"Мы достигли цели инициативы по 2 миллионам патронов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя", – заявила Каллас.
Так, отмечается, что после того, как к ноябрю 2024 года страны ЕС отправили более 1 миллиона патронов Украине, Каллас представила инициативу по удвоению поставок в 2025 году.
В этом году Каллас запланировала до 2026 года потратить 5 млрд евро на два миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Это часть предложения на сумму 40 млрд евро, выдвинутого в марте для поддержки Киева.
Однако инициатива находилась в тупике с июня, когда главный дипломат ЕС впервые объявила о выполнении 80% обязательств. В сентябре Каллас пообещала достичь этой цели к октябрю.
Чешская инициатива
Параллельно Чехия в прошлом году запустила кампанию под названием "чешская инициатива", чтобы отправлять Украине дефицитные 155-мм снаряды и другие боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО. Прага координировала закупки с более чем 16 странами. Однако ожидается, что эта инициатива сейчас свернется.
Уменьшение поддержки Украины
В то же время отмечается, что в условиях уменьшения поддержки со стороны США две инициативы по поставкам боеприпасов оказались недостаточными, чтобы восполнить пробел.
Кроме того, с начала лета военная помощь Европы Киеву сократилась более чем вдвое и в сентябре-октябре составила 4,24 млрд евро, что значительно меньше 9,8 млрд евро, которые европейцы предоставили в мае-июне.
С лета ЕС стремится закупить пакеты американского оружия на сумму 500 млн долларов (около 429 млн евро) для Украины через инструмент НАТО PURL. Но такие "тяжеловесы", как Франция и Италия, не сделали никаких взносов через этот механизм.
Что предшествовало?
- Европейский Союз и страны-члены рассчитывают в этом году увеличить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, в частности достичь показателя в 2 миллиона.
- В рамках инициативы Евросоюза по поставке Украине двух миллионов боеприпасов в 2025 году уже задекларировано обязательство на 80% от запланированного объема.
- Евросоюз планирует выполнить обещание по предоставлению Украине 2 млн артиллерийских снарядов до октября.
