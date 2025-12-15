ЕС достиг цели по поставке 2 млн боеприпасов для Украины, - Каллас

Цель ЕС по поставке двух миллионов боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году была достигнута вовремя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас накануне встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник.

Поставлено 2 млн патронов

"Мы достигли цели инициативы по 2 миллионам патронов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя", – заявила Каллас.

Так, отмечается, что после того, как к ноябрю 2024 года страны ЕС отправили более 1 миллиона патронов Украине, Каллас представила инициативу по удвоению поставок в 2025 году.

В этом году Каллас запланировала до 2026 года потратить 5 млрд евро на два миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Это часть предложения на сумму 40 млрд евро, выдвинутого в марте для поддержки Киева.

Однако инициатива находилась в тупике с июня, когда главный дипломат ЕС впервые объявила о выполнении 80% обязательств. В сентябре Каллас пообещала достичь этой цели к октябрю.

Чешская инициатива

Параллельно Чехия в прошлом году запустила кампанию под названием "чешская инициатива", чтобы отправлять Украине дефицитные 155-мм снаряды и другие боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО. Прага координировала закупки с более чем 16 странами. Однако ожидается, что эта инициатива сейчас свернется.

Уменьшение поддержки Украины

В то же время отмечается, что в условиях уменьшения поддержки со стороны США две инициативы по поставкам боеприпасов оказались недостаточными, чтобы восполнить пробел.

Кроме того, с начала лета военная помощь Европы Киеву сократилась более чем вдвое и в сентябре-октябре составила 4,24 млрд евро, что значительно меньше 9,8 млрд евро, которые европейцы предоставили в мае-июне.

С лета ЕС стремится закупить пакеты американского оружия на сумму 500 млн долларов (около 429 млн евро) для Украины через инструмент НАТО PURL. Но такие "тяжеловесы", как Франция и Италия, не сделали никаких взносов через этот механизм.

Что предшествовало?