Проєкт європейського винищувача нового покоління опинився під загрозою, - ЗМІ

Проєкт європейського винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS) опинився під серйозною загрозою через розбіжності між країнами-учасницями та оборонними корпораціями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Reuters з посиланням на джерела в оборонній галузі.

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За оцінками співрозмовників, реалізація програми вартістю близько 100 млрд євро, у межах якої Франція, Німеччина та Іспанія планували спільно створити винищувач п’ятого покоління для заміни французьких Rafale та німецько-іспанських Eurofighter, наразі виглядає малоймовірною.

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Затримки та відкладення рішень щодо FCAS

Очікувалося, що перехід програми FCAS до наступного етапу буде оголошено під час зустрічі глав урядів ЄС у Брюсселі цього тижня. Втім, за словами джерел, цього не станеться.

Два представники оборонної галузі зазначили, що переговори щодо нового етапу програми, ймовірно, перенесуть на 2026 рік, оскільки наразі сторони не бачать сенсу в публічному обговоренні питання без попередніх домовленостей.

Серед проблем, які залишаються невирішеними в межах програми FCAS:

відсутність згоди щодо концепції так званої "бойової хмари";

суперечки навколо систем безпілотних літальних апаратів;

різне бачення архітектури майбутнього комплексу озброєнь.

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Суперечки між Францією та Німеччиною

Ключовою причиною напруженості називають прагнення французької компанії Dassault Aviation отримати провідну роль у проєкті, відсунувши на другий план німецького партнера Airbus. У Берліні такий підхід вважають неприйнятним.

Додаткові труднощі пов’язані з відмінностями у військових потребах країн:

Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та діяти з авіаносця;

Німеччина не має авіаносців і вже погодилася закупити американські F-35 для виконання ядерної місії НАТО.

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Глава Dassault публічно висловив сумніви щодо майбутнього FCAS, заявивши, що доля програми залежить від готовності Німеччини зменшити залежність від імпорту американського озброєння.

Ще в жовтні ЗМІ повідомляли, що в Європі почали серйозно розглядати альтернативні варіанти створення винищувача нового покоління через затяжні проблеми з проєктом FCAS.

Раніше ми писали, що Велика Британія готується до посилення оборони через загрозу з боку РФ.

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