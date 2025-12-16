РУС
Проект европейского истребителя нового поколения оказался под угрозой, - СМИ

Франция и Германия не пришли к соглашению по истребителю FCAS

Проект европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) оказался под серьезной угрозой из-за разногласий между странами-участницами и оборонными корпорациями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Reuters со ссылкой на источники в оборонной отрасли.

По оценкам собеседников, реализация программы стоимостью около 100 млрд евро, в рамках которой Франция, Германия и Испания планировали совместно создать истребитель пятого поколения для замены французских Rafale и немецко-испанских Eurofighter, в настоящее время выглядит маловероятной.

Задержки и откладывание решений по FCAS

Ожидалось, что переход программы FCAS к следующему этапу будет объявлен во время встречи глав правительств ЕС в Брюсселе на этой неделе. Однако, по словам источников, этого не произойдет.

Два представителя оборонной отрасли отметили, что переговоры о новом этапе программы, вероятно, перенесут на 2026 год, поскольку в настоящее время стороны не видят смысла в публичном обсуждении вопроса без предварительных договоренностей.

Среди проблем, которые остаются нерешенными в рамках программы FCAS:

  • отсутствие согласия по концепции так называемого "боевого облака";

  • споры вокруг систем беспилотных летательных аппаратов;

  • разное видение архитектуры будущего комплекса вооружений.

Споры между Францией и Германией

Ключевой причиной напряженности называют стремление французской компании Dassault Aviation получить ведущую роль в проекте, отодвинув на второй план немецкого партнера Airbus. В Берлине такой подход считают неприемлемым.

Дополнительные трудности связаны с различиями в военных потребностях стран:

  • Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и действовать с авианосца;

  • Германия не имеет авианосцев и уже согласилась закупить американские F-35 для выполнения ядерной миссии НАТО.

Глава Dassault публично выразил сомнения относительно будущего FCAS, заявив, что судьба программы зависит от готовности Германии уменьшить зависимость от импорта американского вооружения.

Еще в октябре СМИ сообщали, что в Европе начали серьезно рассматривать альтернативные варианты создания истребителя нового поколения из-за затяжных проблем с проектом FCAS.

+3
Типу вирішили, що достатньо і нинішнього винищувача четветого покоління Eurofighter Typhoon проти рашистів.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:56 Ответить
+3
Так а навіщо їм поспішати, йти на компроміси... В них же є надійна "фортеця Україна", яка буде їх захищати.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:58 Ответить
+1
Чекаєте поки кацапи вас захоплять, жадібні уй*ки?
показать весь комментарий
16.12.2025 23:55 Ответить
Киньте Файєр Пойнт - вони за добу все забєцают
показать весь комментарий
16.12.2025 23:58 Ответить
Тільки в плані зникнення грошей та продукування фоточек.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:24 Ответить
ой!
трамп гамно!
показать весь комментарий
16.12.2025 23:58 Ответить
Куплять у турків, їм британці допомагають.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:05 Ответить
Туреччина замовила шостий прототип винищувача п'ятого покоління KAAN
показать весь комментарий
17.12.2025 00:10 Ответить
Винищувач KAAN розробляється компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) у рамках проекту TF‑X (також відомого як MMU - Milli Muharip Uçak), який було ініційовано у 2016 році.
Перший політ KAAN відбувся 21 лютого 2024 року, за яким слідував другий контрольний політ 7 травня 2024 року, що стало важливим етапом у розвитку проекту.
На більш стратегічному рівні, TAI прогнозує поступове тестування систем озброєння у 2026 році, а поставки KAAN для Турецьких ВПС плануються на кінець 2028 або початок 2029 року.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:11 Ответить
Експортний потенціал KAAN отримав суттєвий стимул на початку цього року: Туреччина підписала угоду з Індонезією про закупівлю 48 літаків KAAN вартістю приблизно 10 мільярдів доларів США, з постачанням, запланованим на кінець 2020-х років.
Це перший експортний контракт Туреччини щодо нової платформи винищувача.
Окрім Індонезії, потенційні оператори та партнери - включно з Пакистаном, Азербайджаном, Саудівською Аравією, ОАЕ, Малайзією, Україною та Єгиптом - усі проявили інтерес до участі в програмі як через закупівлі, так і через виробничі партнерства.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:14 Ответить
Це такий же фуфель, який не піде у серію, як кацапський Су-57.

Сасе тому турки так сцють окропом на F-35.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:26 Ответить
Турецький винищувач KAAN поки лишається без двигунів через санкції США

Ну, якось так. Турецький літак, у якому турецького тільки дизайн.

Кажу ж, точно як у кацапів - макет є, діючого літака, готового до серійного виробництва, нема. І навряд буде.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:32 Ответить
Якби я перепощував інтернетновини, мене б забанили.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:21 Ответить
😁😁😁
Більшість новинарень, тільки цим і займаються. Навіть не перевіряючи.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:33 Ответить
Я маю на увазі Victor Litarchuk. Він же роюить тільки це. Ні з ким не спілкується.
Цікаво, чи платять йому за це?
показать весь комментарий
17.12.2025 00:36 Ответить
Все , в них , нормально буде - між собою вони домовляться ... єдине - в нових умовах , звісно , треба все робити швидко !
показать весь комментарий
17.12.2025 00:45 Ответить
Поки вони п'яте покоління зроблять,в США вже буде,під 1500 F-35 на озброєні і почнеться серійний випуск шостого покоління.В США вже зараз,понад 600 одиниць F-35.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:58 Ответить
 
 