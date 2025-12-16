Проект европейского истребителя нового поколения оказался под угрозой, - СМИ

Проект европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) оказался под серьезной угрозой из-за разногласий между странами-участницами и оборонными корпорациями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Reuters со ссылкой на источники в оборонной отрасли.

По оценкам собеседников, реализация программы стоимостью около 100 млрд евро, в рамках которой Франция, Германия и Испания планировали совместно создать истребитель пятого поколения для замены французских Rafale и немецко-испанских Eurofighter, в настоящее время выглядит маловероятной.

Задержки и откладывание решений по FCAS

Ожидалось, что переход программы FCAS к следующему этапу будет объявлен во время встречи глав правительств ЕС в Брюсселе на этой неделе. Однако, по словам источников, этого не произойдет.

Два представителя оборонной отрасли отметили, что переговоры о новом этапе программы, вероятно, перенесут на 2026 год, поскольку в настоящее время стороны не видят смысла в публичном обсуждении вопроса без предварительных договоренностей.

Среди проблем, которые остаются нерешенными в рамках программы FCAS:

отсутствие согласия по концепции так называемого "боевого облака";

споры вокруг систем беспилотных летательных аппаратов;

разное видение архитектуры будущего комплекса вооружений.

Споры между Францией и Германией

Ключевой причиной напряженности называют стремление французской компании Dassault Aviation получить ведущую роль в проекте, отодвинув на второй план немецкого партнера Airbus. В Берлине такой подход считают неприемлемым.

Дополнительные трудности связаны с различиями в военных потребностях стран:

Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и действовать с авианосца;

Германия не имеет авианосцев и уже согласилась закупить американские F-35 для выполнения ядерной миссии НАТО.

Глава Dassault публично выразил сомнения относительно будущего FCAS, заявив, что судьба программы зависит от готовности Германии уменьшить зависимость от импорта американского вооружения.

Еще в октябре СМИ сообщали, что в Европе начали серьезно рассматривать альтернативные варианты создания истребителя нового поколения из-за затяжных проблем с проектом FCAS.

