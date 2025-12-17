Сікорський відповів Захаровій на заяву про "створення Польщі Леніним": "Був ще й другом дітей...Міг перерізати горло, але не зробив цього"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка приписала Володимиру Леніну "створення" Польщі.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сікорський з іронією заявив, що Ленін був "не лише творцем сучасної Польщі", а й "другом польських дітей".
"Одного разу він голився в Пороніні, коли повз вікно проходила група школярів. Він міг перерізати дітям горло своєю бритвою, але не зробив цього", - написав він у відповідь Захаровій.
Проводячи паралелі, очільник польської дипломатії так само саркастично висловився і про диктатора РФ Володимира Путіна, назвавши його "благодійником України".
За словами Сікорського, Путін "міг скинути атомну бомбу на Київ, але ще цього не зробив".
"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде жорсткою", - підсумував міністр.
Суперечка міністрів
Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сійярто публічно посперечалися.
- Її спричинив допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені активи РФ.
Тоді польський міністр написав: "Віктор заслужив свій орден Леніна".
Заява Захарової
15 грудня Захарова, коментуючи публічні суперечки двох міністрів, написала: "Забув Сікорський, що якби не Ленін, ніякої Польщі не було б і близько".
Вона додала, що "більшовики дали полякам саме те, що обіцяли – незалежну державу".
"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", - заявила посадовиця держави-агресорки.
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