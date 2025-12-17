Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным": "Был еще и другом детей... Мог перерезать горло, но не сделал этого"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину "создание" Польши.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский с иронией заявил, что Ленин был "не только создателем современной Польши", но и "другом польских детей".

"Однажды он брился в Поронине, когда мимо окна проходила группа школьников. Он мог перерезать детям горло своей бритвой, но не сделал этого", - написал он в ответ Захаровой.

Проводя параллели, глава польской дипломатии так же саркастично высказался и о диктаторе РФ Владимире Путине, назвав его "благодетелем Украины".

По словам Сикорского, Путин "мог сбросить атомную бомбу на Киев, но еще этого не сделал".

"Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жесткой", - подытожил министр.

Спор министров

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто публично поссорились.

Ее вызвал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Тогда польский министр написал: "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Заявление Захаровой

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры двух министров, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине".

Она добавила, что"большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.

