РУС
Новости Спор между Сикорским и Сийярто
1 684 12

Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным": "Был еще и другом детей... Мог перерезать горло, но не сделал этого"

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину "создание" Польши.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский с иронией заявил, что Ленин был "не только создателем современной Польши", но и "другом польских детей". 

"Однажды он брился в Поронине, когда мимо окна проходила группа школьников. Он мог перерезать детям горло своей бритвой, но не сделал этого", - написал он в ответ Захаровой.

Проводя параллели, глава польской дипломатии так же саркастично высказался и о диктаторе РФ Владимире Путине, назвав его "благодетелем Украины".

По словам Сикорского, Путин "мог сбросить атомную бомбу на Киев, но еще этого не сделал".

"Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жесткой", - подытожил министр.

Спор министров

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто публично поссорились.

  • Ее вызвал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Тогда польский министр написал: "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Заявление Захаровой

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры двух министров, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине".

Она добавила, что"большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.

Автор: 

Ленин Владимир (574) Польша (9075) Сикорский Радослав (514) Захарова Мария (390)
Сортировать:
Просто манька захерова бояри не допила, а то вона б ще не таку муйню висрала.
17.12.2025 12:10 Ответить
17.12.2025 12:10 Ответить
Сікорський дотепно відповів машкє. А взагалі чи існує межа кацапському невігластву і антиморалі??? Питання риторичне.
17.12.2025 12:12 Ответить
17.12.2025 12:12 Ответить
Сікорський молодець і щира подяка йому за дуже змістовну
відповідь алкашці ЗеХеровій
17.12.2025 12:13 Ответить
17.12.2025 12:13 Ответить
Захєрова забула розповісти пану Сікорському про члєніна і дєфачку з баночкою варення …
17.12.2025 12:14 Ответить
17.12.2025 12:14 Ответить
Ху@ло + Трамп = шнобелівська премія на двох виродків 😜
17.12.2025 12:15 Ответить
17.12.2025 12:15 Ответить
Бокс по переписке.
17.12.2025 12:17 Ответить
17.12.2025 12:17 Ответить
Ну да

І Київ заснував Ленін
І Варшаву заснував Ленін
і Краків заснував Ленін

....по логіці оузкіх на планеті цивілізація була лише в них а потім все створив Ленін
17.12.2025 12:19 Ответить
17.12.2025 12:19 Ответить
"Но нє прєдан зємлє тіран, об'явівший войну странє..." - як таке може бути у ХХІ столітті? Прямо культ єгипетських фараонів.
17.12.2025 12:19 Ответить
17.12.2025 12:19 Ответить
Мухомори трошки прокисли ато манька і не таке понеслаб бо в них кінь і той балакає під грибами
17.12.2025 12:20 Ответить
17.12.2025 12:20 Ответить
Сікорський❤️🇵🇱 дуже дипломатично ...сказав про русню взагалі ...
17.12.2025 12:21 Ответить
17.12.2025 12:21 Ответить
тролль 80 левел
17.12.2025 12:21 Ответить
17.12.2025 12:21 Ответить
У ******** кордонах Польщу створили Сталін з Черчіллем. Відняли Львів, віддали Гданськ і т. п.
17.12.2025 12:24 Ответить
17.12.2025 12:24 Ответить
 
 