Нічна атака дронів на Черкаси: є наслідки для інфраструктури

У ніч на 18 грудня російські безпілотники атакували Черкаси, внаслідок чого є наслідки для інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, небезпека повторних ударів зберігається.

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Повітряну тривогу в Черкаському та Золотоніському районах оголосили ще ввечері 17 грудня — о 22:47. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливе застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

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Атака на Кривий Ріг

Також у ніч на 18 грудня Росія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ударні дрони поцілили у житлову забудову. У результаті обстрілу відомо про щонайменше двох поранених - чоловіка 58 років та жінку 67 років.

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Атака на Миколаїв

Напередодні, увечері 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Обійшлося без потерпілих.

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