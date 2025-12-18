Нічна атака дронів на Черкаси: є наслідки для інфраструктури
У ніч на 18 грудня російські безпілотники атакували Черкаси, внаслідок чого є наслідки для інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, небезпека повторних ударів зберігається.
Повітряну тривогу в Черкаському та Золотоніському районах оголосили ще ввечері 17 грудня — о 22:47. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливе застосування ударних безпілотних літальних апаратів.
Атака на Кривий Ріг
Також у ніч на 18 грудня Росія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ударні дрони поцілили у житлову забудову. У результаті обстрілу відомо про щонайменше двох поранених - чоловіка 58 років та жінку 67 років.
Атака на Миколаїв
Напередодні, увечері 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Обійшлося без потерпілих.
- Раніше ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.
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