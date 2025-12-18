РУС
Атака беспилотников на Черкасскую область
1 698 2

Ночная атака дронов на Черкассы: есть последствия для инфраструктуры

Обстрел Черкасс российскими беспилотниками 18 декабря

В ночь на 18 декабря российские беспилотники атаковали Черкассы, в результате чего есть последствия для инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.

Воздушную тревогу в Черкасском и Золотоношском районах объявили еще вечером 17 декабря — в 22:47. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Атака на Кривой Рог

Также в ночь на 18 декабря Россия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Ударные дроны попали в жилую застройку. В результате обстрела известно о как минимум двух раненых — мужчине 58 лет и женщине 67 лет.

Атака на Николаев

Накануне, вечером 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник. В результате удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Автор: 

кацап то біосміття
показать весь комментарий
18.12.2025 00:51 Ответить
ПАДЛИ !!!! Щоб ви здохли
показать весь комментарий
18.12.2025 02:21 Ответить
 
 