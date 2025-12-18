Ночная атака дронов на Черкассы: есть последствия для инфраструктуры
В ночь на 18 декабря российские беспилотники атаковали Черкассы, в результате чего есть последствия для инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
Воздушную тревогу в Черкасском и Золотоношском районах объявили еще вечером 17 декабря — в 22:47. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении ударных беспилотных летательных аппаратов.
Атака на Кривой Рог
Также в ночь на 18 декабря Россия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Ударные дроны попали в жилую застройку. В результате обстрела известно о как минимум двух раненых — мужчине 58 лет и женщине 67 лет.
Атака на Николаев
Накануне, вечером 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник. В результате удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
- Ранее мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших в результате атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.
