РФ готова миритися із втратами, бо вербує етнічні меншини з бідних регіонів, - британська розвідка

Кремль може миритися із великими втратами на війні проти України, оскільки переважно вербує до лав ЗС РФ представників етнічних меншин із бідних регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

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Що відомо?

"Хоча Росія зазнає стабільно високих втрат від моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, зокрема, імовірно, понад 400 000 вбитими та пораненими як у 2024-му, так і у 2025 роках, етнічні росіяни з міст продовжують становити непропорційно малу частку військовослужбовців і, як наслідок, втрат у порівнянні з рештою населення", - йдеться в повідомленні.

Так, незалежне російське видання "Проект" нещодавно оприлюднило результати масштабного дослідження, яке виявило, що менш ніж 1 відсоток російських державних посадовців мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні.

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Вербування

"Зосередивши зусилля з вербування непропорційно на бідних регіонах, часто переважно населених етнічними меншинами, російський державний апарат краще використовує фінансові стимули, водночас обмежуючи вплив на ті міські частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - пояснили у розвідці Великої Британії.

Там переконані, що диктатор Путін та вище керівництво РФ майже напевно готові миритися зі стабільно високими показниками втрат доти, доки це не чинить негативного впливу на підтримку війни з боку громадськості чи еліт, а самі втрати можна компенсувати.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ щомісяця втрачає убитими близько 30 тис. військових.

За даними британської розвідки, РФ втратила близько 1,6 млн військових від початку вторгнення в Україну.

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