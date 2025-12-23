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Новини Втрати ворога
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РФ готова миритися із втратами, бо вербує етнічні меншини з бідних регіонів, - британська розвідка

РФ вербує етнічні меншини з бідних регіонів Росії: що відомо?

Кремль може миритися із великими втратами на війні проти України, оскільки переважно вербує до лав ЗС РФ представників етнічних меншин із бідних регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

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Що відомо?

"Хоча Росія зазнає стабільно високих втрат від моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, зокрема, імовірно, понад 400 000 вбитими та пораненими як у 2024-му, так і у 2025 роках, етнічні росіяни з міст продовжують становити непропорційно малу частку військовослужбовців і, як наслідок, втрат у порівнянні з рештою населення", - йдеться в повідомленні.

Так, незалежне російське видання "Проект" нещодавно оприлюднило результати масштабного дослідження, яке виявило, що менш ніж 1 відсоток російських державних посадовців мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні.

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Вербування

"Зосередивши зусилля з вербування непропорційно на бідних регіонах, часто переважно населених етнічними меншинами, російський державний апарат краще використовує фінансові стимули, водночас обмежуючи вплив на ті міські частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - пояснили у розвідці Великої Британії.

Там переконані, що диктатор Путін та вище керівництво РФ майже напевно готові миритися зі стабільно високими показниками втрат доти, доки це не чинить негативного впливу на підтримку війни з боку громадськості чи еліт, а самі втрати можна компенсувати.

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Що передувало?

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РФ вербує етнічні меншини з бідних регіонів Росії: що відомо?

Автор: 

росія (70778) зовнішня розвідка (509) втрати (4717)
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Топ коментарі
+3
Є. Вони очолюють країну поки Миколи воюють.
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23.12.2025 15:52 Відповісти
+2
"Цивілізовані европейці" ніяк не второпають, що для ординців не існує поняття "втрати". Є "павшиє за вєру, царя і атєчєство". Чим більше "павших", тим міцніше "вєра, царь і атєчєство".
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23.12.2025 13:27 Відповісти
+1
Чим більше "павших" Тим міцніше віра в білу ладу
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23.12.2025 14:12 Відповісти

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