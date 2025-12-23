РУС
РФ готова мириться с потерями, потому что вербует этнические меньшинства из бедных регионов, - британская разведка

Кремль может мириться с большими потерями в войне против Украины, поскольку, в основном, вербует в ряды ВС РФ представителей этнических меньшинств из бедных регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные разведки Министерства обороны Великобритании.

Что известно

"Хотя Россия несет стабильно высокие потери с момента начала незаконного полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, в частности, предположительно, более 400 000 убитыми и ранеными как в 2024-м, так и в 2025 годах, этнические россияне из городов продолжают составлять непропорционально малую долю военнослужащих и, как следствие, потерь по сравнению с остальным населением", - говорится в сообщении.

Так, независимое российское издание "Проект" недавно обнародовало результаты масштабного исследования, которое выявило, что менее 1 процента российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в незаконном вторжении.

Читайте: Россия сосредоточила вдоль всей линии фронта более 710 тысяч военных, - Сырский

Вербовка

"Сосредоточив усилия по вербовке непропорционально на бедных регионах, часто преимущественно населенных этническими меньшинствами, российский государственный аппарат лучше использует финансовые стимулы, одновременно ограничивая влияние на те городские части российского населения, которые имеют большую политическую активность", - пояснили в разведке Великобритании.

Там убеждены, что диктатор Путин и высшее руководство РФ почти наверняка готовы мириться со стабильно высокими показателями потерь до тех пор, пока это не оказывает негативного влияния на поддержку войны со стороны общественности или элит, а сами потери можно компенсировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все больше оккупантов гибнет в "мясных штурмах", - перехват разведки. АУДИО

Что предшествовало?

Читайте также: Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании

Так, немає у нас такої численної та добре ізольованої від цивілізації глубінкі, як на росії.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:26 Ответить
"Цивілізовані европейці" ніяк не второпають, що для ординців не існує поняття "втрати". Є "павшиє за вєру, царя і атєчєство". Чим більше "павших", тим міцніше "вєра, царь і атєчєство".
показать весь комментарий
23.12.2025 13:27 Ответить
А в Україні що, нема етнічних меншин?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:39 Ответить
 
 