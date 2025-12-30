Докази атаки БпЛА на резиденцію Путіна не потрібні, - Пєсков. АУДIО

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що докази атаки БПЛА на резиденцію Путіна не потрібні.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Докази

"Ми бачимо, що і сам Зеленський намагається це заперечувати, і багато західних ЗМІ, підігруючи "київському режиму", починають розганяти теми, що, мовляв, цього не було. Але це абсолютно божевільне твердження.

Я не думаю, що тут мають бути якісь докази, якщо такий масовий наліт дронів здійснюється, які завдяки чітко налагодженій роботі ППО були збиті, були нейтралізовані... Щодо уламків, то... природно, це тема для наших військових", - сказав речник Путіна.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

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