УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
13 207 72

Докази атаки БпЛА на резиденцію Путіна не потрібні, - Пєсков. АУДIО

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що докази атаки БПЛА на резиденцію Путіна не потрібні.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Докази

"Ми бачимо, що і сам Зеленський намагається це заперечувати, і багато західних ЗМІ, підігруючи "київському режиму", починають розганяти теми, що, мовляв, цього не було. Але це абсолютно божевільне твердження.

Я не думаю, що тут мають бути якісь докази, якщо такий масовий наліт дронів здійснюється, які завдяки чітко налагодженій роботі ППО були збиті, були нейтралізовані... Щодо уламків, то... природно, це тема для наших військових", - сказав речник Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія досі не надала жодних доказів "атаки" на резиденцію Путіна, бо ніякого нападу не було, - Сибіга

Що передувало?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

Читайте також: Моді про "атаку" на резиденцію Путіна: Глибоко стурбований, не варто шкодити мирному процесу

Автор: 

Пєсков Дмитро (1886) росія (70808)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Самое лучшее доказательство - труп *****!
показати весь коментар
30.12.2025 12:43 Відповісти
+29
не скаже. Скаже те що йому накаже сказати путін
показати весь коментар
30.12.2025 12:44 Відповісти
+26
Ну, тоді нашій делегації, в ООН, варто скористаться російським прикладом (Чуркіна, Лаврова, Небензі): " А какие ваши даказательства?"
показати весь коментар
30.12.2025 12:45 Відповісти

Завантаження...

 
 