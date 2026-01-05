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Рашисти атакували Полтавщину: пошкоджено будівлю та склад підприємства
Сьогодні вночі росіяни вчергове атакували Україну. На Полтавщині працювала ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю будівлі та складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник регіону.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
- У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
- На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував 9 ракетами та 165 БпЛА. Знешкоджено 137 дронів.
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