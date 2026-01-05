Рашисты атаковали Полтавщину: повреждено здание и склад предприятия

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Украину. В Полтавской области работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

Как отмечается, в результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.

Читайте также: Враг атаковал энергетический объект в Полтавской области: повреждено технологическое оборудование

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.

В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.

В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.

По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежено 137 дронов.

Читайте также: В Киевской области под ударом оказались энергетические объекты