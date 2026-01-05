Рашисты атаковали Полтавщину: повреждено здание и склад предприятия
Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Украину. В Полтавской области работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, в результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
- В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
- В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
- По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежено 137 дронов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
govtva
показать весь комментарий05.01.2026 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль