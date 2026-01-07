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Новини Відносини Венесуели та США
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США послаблять санкції проти Венесуели, - CNBC

венесуела

Після повалення режиму Ніколаса Мадуро американські санкції проти Венесуели будуть послаблені, а продажі венесуельської нафти до США триватимуть невизначений період.

Про це повідомляє CNBC, передає Цензор.НЕТ.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела передасть від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти, яка продаватиметься за ринковими цінами. За його словами, кошти від продажу перебуватимуть під його контролем як президента США, щоб "забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів".

За інформацією джерел CNBC, йдеться лише про перший транш, а постачання можуть продовжуватися без визначеного кінцевого терміну. Санкційна нафта, яка раніше мала бути експортована до Китаю, буде перенаправлена на американський ринок.

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Що передувало?

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Венесуела (433) санкції (13314) США (26964)
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Топ коментарі
+3
Після повалення режиму Ніколаса Мадуро

А що, режим вже впав? Здається, тільки Мадуро з дружиною заарештовані. Родрігес продовжує його політику.
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07.01.2026 19:05 Відповісти
+2
путин *****
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07.01.2026 18:20 Відповісти
+1
Ключові слова НАФТА під контролем Трампа.
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07.01.2026 18:44 Відповісти

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