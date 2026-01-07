США послаблять санкції проти Венесуели, - CNBC
Після повалення режиму Ніколаса Мадуро американські санкції проти Венесуели будуть послаблені, а продажі венесуельської нафти до США триватимуть невизначений період.
Про це повідомляє CNBC, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела передасть від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти, яка продаватиметься за ринковими цінами. За його словами, кошти від продажу перебуватимуть під його контролем як президента США, щоб "забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів".
За інформацією джерел CNBC, йдеться лише про перший транш, а постачання можуть продовжуватися без визначеного кінцевого терміну. Санкційна нафта, яка раніше мала бути експортована до Китаю, буде перенаправлена на американський ринок.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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А що, режим вже впав? Здається, тільки Мадуро з дружиною заарештовані. Родрігес продовжує його політику.