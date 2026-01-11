Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників. ФОТО

Вночі 11 січня ворог знов атакував об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали працівники

Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу.

"Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.







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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 10 січня, Росія атакує Україну шахедами.

Також зазначалося, що росіяни вдарили дроном "Молнія" по інфраструктурному об’єкту в Харкові.

За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях.

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