Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників. ФОТО
Вночі 11 січня ворог знов атакував об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали працівники
Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу.
"Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 10 січня, Росія атакує Україну шахедами.
- Також зазначалося, що росіяни вдарили дроном "Молнія" по інфраструктурному об’єкту в Харкові.
- За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях.
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