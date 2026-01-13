Ворожу ракету знищено на Черкащині: в області без наслідків

Війська РФ намагалися атакувати територію Черкащини. За інформацією Повітряних сил, була ракетна загроза для Канева.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Що про атаку відомо?

"З ночі захисники українського неба відбивають комбіновані атаки рф. У межах Черкащини знищили російську ракету. Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

