УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини атака на Черкащину
852 0

Ворожу ракету знищено на Черкащині: в області без наслідків

Війська РФ намагалися атакувати територію Черкащини. За інформацією Повітряних сил, була ракетна загроза для Канева.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про атаку відомо?

"З ночі захисники українського неба відбивають комбіновані атаки рф. У межах Черкащини знищили російську ракету. Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: РФ атакувала ракетою Черкащину: п’ятеро поранених, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж (оновлено)

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників. ФОТО

Автор: 

ракети (4378) Черкаська область (225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 