Вражеская ракета уничтожена на Черкасщине: в области - без последствий

Войска РФ пытались атаковать территорию Черкасской области. По информации Воздушных сил, была ракетная угроза для Канева.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке?

"С ночи защитники украинского неба отражают комбинированные атаки РФ. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ атаковала ракетой Черкасскую область: пять человек ранены, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали двое работников. ФОТО