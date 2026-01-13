РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10418 посетителей онлайн
Новости атака на Черкащину
600 0

Вражеская ракета уничтожена на Черкасщине: в области - без последствий

Взрывы в Черкасской области

Войска РФ пытались атаковать территорию Черкасской области. По информации Воздушных сил, была ракетная угроза для Канева.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке?

"С ночи защитники украинского неба отражают комбинированные атаки РФ. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ атаковала ракетой Черкасскую область: пять человек ранены, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
  • Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали двое работников. ФОТО

Автор: 

ракеты (3871) Черкасская область (173)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 