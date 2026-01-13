Вражеская ракета уничтожена на Черкасщине: в области - без последствий
Войска РФ пытались атаковать территорию Черкасской области. По информации Воздушных сил, была ракетная угроза для Канева.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке?
"С ночи защитники украинского неба отражают комбинированные атаки РФ. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
