УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9393 відвідувача онлайн
Новини Безпека Європи Коаліція охочих
4 147 37

Європа розглядає створення військового союзу з Україною без участі США, – ЗМІ

Європа може створити військовий союз з Україною без США

У Європі дедалі активніше обговорюють можливість створення нового безпекового та військового альянсу на основі "коаліції охочих", до якого може увійти Україна без участі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному матеріалі видання Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причиною таких дискусій стали зміни у зовнішній політиці Сполучених Штатів та зростання сумнівів щодо подальшої ролі Вашингтона у забезпеченні європейської безпеки.

"Коаліція охочих" і новий формат співпраці

За даними Politico, європейські держави, включно з країнами поза межами ЄС, зокрема Великою Британією та Норвегією, вже тривалий час координують дії в межах неформальної групи, яка підтримує Україну. Йдеться про постійний контакт радників з національної безпеки близько 35 урядів.

Вони регулярно проводять онлайн-зустрічі, особисті переговори та підтримують зв’язок у неформальних чатах. Такий формат дозволив швидко ухвалювати рішення в умовах, коли позиція США ставала менш передбачуваною.

"Коли події розвиваються стрімко, важко координувати дії, і ця група є дійсно ефективною. Це багато говорить про особисті стосунки і їхню важливість", — зазначив один зі співрозмовників Politico.

Роль України та перспективи без США

Ключові європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Олександр Стубб та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, перебувають у постійному контакті, часто в одному груповому чаті.

До цих обговорень долучається й президент України Володимир Зеленський. Видання наголошує, що Україна нині є найбільш мілітаризованою державою серед учасників формату, маючи потужну армію, розвинене виробництво дронів і унікальний бойовий досвід.

  • Аналітики зазначають, що на тлі ослаблення американських гарантій безпеки членство України в НАТО виглядає менш очевидним, ніж раніше. Водночас поєднання військових можливостей України з потенціалом Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії може створити масштабну силу, яка включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

У Politico підкреслюють, що новий формат не обов’язково виключатиме співпрацю зі США, але більше не спиратиметься на неї як на гарантовану основу. Саме цей підхід, на думку європейських дипломатів, може стати відповіддю на нові виклики безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

Автор: 

безпека (1028) Європа (2416) США (26382) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
DW
"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".

Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни. Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
показати весь коментар
19.01.2026 21:16 Відповісти
+9
Так він уже є. Ми уже захищаємо Европу із сходу а вони своїми фінансами утримують нас. Це якщо грубо і коротко.

АЛЕ

- хай приберуть Орбанів і Фіцо
- хай приберуть мігрантів які лише пожирають бюджет а толкового нічого не дають - з цих африканів лише злодіяння і деградація
- хай розберуться з арабами які чудять таке що не сміють навіть в своїх країнах
показати весь коментар
19.01.2026 21:15 Відповісти
+9
Висновок із цього для українців доволі оптимістичний, хоч і на роки запізнілий.
 Майбутнього європейської безпеки немає без України. А значить - і майбутнього ЄС немає без України. Це той фактор, який дозволяє українцям сподіватися і на фінансово-мілітарну допомогу від Європейського Союзу, і на поглиблення інтеграції України з ЄС. Реалії війни і позиція Трампа зробили це очевидним - не буде вільної Європи без вільної України.

Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."
показати весь коментар
19.01.2026 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так робіть зараз - а то одні прожекти
показати весь коментар
19.01.2026 21:14 Відповісти
Тільки такий ідіот як Трамп зміг порвати нерозривні канати трансатлантичного військового співробітництва. Але Трамп став каталізатором військової співпраці України та ЄС, яка дасть якісно новий результат та реальну військову силу і потім США будуть про це шкодувати, але буде вже пізно.
показати весь коментар
20.01.2026 03:41 Відповісти
Вірний шлях... Серед 3-х доріг "наліво - вперед - направо " потрібно обирати "перемога"
показати весь коментар
19.01.2026 21:15 Відповісти
Яка нахрін "перемога " .може вже досить гівномарафонівської пропаганди , війна затяглась і перетворилась у війну на виснаження, тепер мова йде про виживання України ,бо ще декілька масованих ударів по енергетиці в мороз і наступить холодомор в прямому і переносному значеннні .а це вже наші реалії ,тут вже не до "побєдобєсія " ,І не тіш себе ілюзіями ,через Україну ніхто не починатиме Третю світову війну.
показати весь коментар
19.01.2026 21:27 Відповісти
дороги назад немає, полупокер....
показати весь коментар
19.01.2026 21:28 Відповісти
Куди назад ,далі вже нікуди ,кацапи вже на Дніпропетровщині і під Запоріжжям і Харковом . ,ми вже награлись в покер ,щоб в кінці-кінців в дурнях не залишитись.
показати весь коментар
19.01.2026 21:32 Відповісти
не панікуй! Йди бояришника хильни.... "Полєгчаєт"!
показати весь коментар
19.01.2026 21:34 Відповісти
Які ми хоробрі ,сидячи в теплій квартирі на дивані . А спиртні напої я не вживаю і тобі не раджу.
показати весь коментар
19.01.2026 21:36 Відповісти
відповзай, не завалюй ефір сміттям....
показати весь коментар
19.01.2026 21:37 Відповісти
Які ми круті ,мобілізуйся і показуй кацапам свої дешеві понти.
показати весь коментар
19.01.2026 21:40 Відповісти
який позивний в тебе? Я тебе по радійці знайду...
показати весь коментар
19.01.2026 21:41 Відповісти
Ще не награвся у війнушку ,вояка диванний ?
показати весь коментар
19.01.2026 21:43 Відповісти
я тебе не буду посилати за рашистським кораблем - щоб мене не забанили, але ти мене зрозумів...???
показати весь коментар
19.01.2026 21:47 Відповісти
А що тебе розуміти ,ви всі такі "войовничі" диванні ура-патріоти ,так що вже нікому не цікаво читати вашу маячню в стилі гівномарафонівської пропаганди ,яка за чотири роки вже всім набридла до нудоти.
показати весь коментар
19.01.2026 21:59 Відповісти
ЗРОЗУМІВ! Йди...
показати весь коментар
19.01.2026 22:00 Відповісти
.
показати весь коментар
19.01.2026 22:03 Відповісти
... а можливо і покер
показати весь коментар
19.01.2026 21:29 Відповісти
що б прибрати мігрантів, треба більше Орбанов, Фіцо і подібних правих
показати весь коментар
20.01.2026 06:48 Відповісти
да в общем...очередной дурдом в этом мире, как когда-то Сталин и Гитлер мир делили
показати весь коментар
19.01.2026 21:16 Відповісти
Чому б ні? Бо США у всій ,,красі,, ми вже побачили.
показати весь коментар
19.01.2026 21:16 Відповісти
Думаю, нажаль, не наважаться ... Потриндять про це прохи, потім в двох-трьох парламентах ідею розкритикують і ... на тому і все 🤔
показати весь коментар
19.01.2026 21:16 Відповісти
Невже прийшли до істини? А то смішно що колись велика цивілізована Європа да ще й в складі розвинутої Німеччини з населенняв вдвоє більшим ніж в сцишиа просить допомоги в американських пігмеїв
показати весь коментар
19.01.2026 21:17 Відповісти
Скільки вже можна пиз..ти??? Зробіть вже хоч щось крім гроші скидати! Або киньте лярдів 100 шоб закупили ті ракети, а то бла бла бла бла вже ми тут в мороз вже заї....ль чекати коли ви в себе прийдете!!!
показати весь коментар
19.01.2026 21:21 Відповісти
Ще треба відновити конфедерацію з Польщою, Литвою та Білоруссю. Коли картопляний фюрер, відійде у вічність. Як в старі, добрі часи
показати весь коментар
19.01.2026 21:21 Відповісти
Давно назрів такий союз без всяких ******** орбанів-трампів.
показати весь коментар
19.01.2026 21:31 Відповісти
логично и давно назрело
показати весь коментар
19.01.2026 21:45 Відповісти
Ну если это так то это правильный ход событий и мы рано или поздно пойдём по этому пути, желательно конечно пораньше...
показати весь коментар
19.01.2026 21:46 Відповісти
Без США такий союз - лайно.
показати весь коментар
19.01.2026 21:46 Відповісти
Хорошая идея. Европа будет давать деньги, Украина воевать.
показати весь коментар
19.01.2026 21:56 Відповісти
Але США все рівно там буде.
показати весь коментар
19.01.2026 22:12 Відповісти
Всегда нужно смотреть на перспективу и то,что кажется сегодня целесообразно, завтра не актуально! Нужно не на год а на десять -тридцать лет вперёд смотреть.Через несколько лет в Европе изменятся политические альянсы и как раз Европа может стать не к России спиной а к Украине!Те руководители, которые сейчас или уйдут или не смогут переизбираться вовсе! Европа, очень долго думала ,что защищена и тянула лямку в отношении Украины!А сейчас зашевелились!Цветочные негодяи!В штанах нет Яиц! Украина уже 4года истекает кровью,молчу о 14годе вообще!Где Таурус!??? Украинцы и так защищают Европу, только тут так долгие годы не смотрели и Люди так не думают и не верят , что Путин нападёт!А как раз с подачи Трампа ещё как!
показати весь коментар
19.01.2026 22:30 Відповісти
А чего 2 раза больше Европа хочет от США ? А! Бюджеты пилят на социалочки, на мигрантиков и на то что бы банить Свободу Слова. А на армию - хер.
показати весь коментар
19.01.2026 22:49 Відповісти
Європа ні нащо не здатна, збіговисько раків лебедів і щук
показати весь коментар
20.01.2026 00:14 Відповісти
Чтобы после рази ещё и с американцами повоевали. Очередное мясо себе нашли. Дураку понятно что никто из европейцев не будет воевать. Ни с Рахой ни тем более со штатами. Ну разве что чужими руками. И уже видно чьими именно. Это надо быть полными кретинами чтобы в такое впрягаться.
показати весь коментар
20.01.2026 03:03 Відповісти
 
 