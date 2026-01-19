Європа розглядає створення військового союзу з Україною без участі США, – ЗМІ

У Європі дедалі активніше обговорюють можливість створення нового безпекового та військового альянсу на основі "коаліції охочих", до якого може увійти Україна без участі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному матеріалі видання Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причиною таких дискусій стали зміни у зовнішній політиці Сполучених Штатів та зростання сумнівів щодо подальшої ролі Вашингтона у забезпеченні європейської безпеки.

"Коаліція охочих" і новий формат співпраці

За даними Politico, європейські держави, включно з країнами поза межами ЄС, зокрема Великою Британією та Норвегією, вже тривалий час координують дії в межах неформальної групи, яка підтримує Україну. Йдеться про постійний контакт радників з національної безпеки близько 35 урядів.

Вони регулярно проводять онлайн-зустрічі, особисті переговори та підтримують зв’язок у неформальних чатах. Такий формат дозволив швидко ухвалювати рішення в умовах, коли позиція США ставала менш передбачуваною.

"Коли події розвиваються стрімко, важко координувати дії, і ця група є дійсно ефективною. Це багато говорить про особисті стосунки і їхню важливість", — зазначив один зі співрозмовників Politico.

Роль України та перспективи без США

Ключові європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Олександр Стубб та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, перебувають у постійному контакті, часто в одному груповому чаті.

До цих обговорень долучається й президент України Володимир Зеленський. Видання наголошує, що Україна нині є найбільш мілітаризованою державою серед учасників формату, маючи потужну армію, розвинене виробництво дронів і унікальний бойовий досвід.

Аналітики зазначають, що на тлі ослаблення американських гарантій безпеки членство України в НАТО виглядає менш очевидним, ніж раніше. Водночас поєднання військових можливостей України з потенціалом Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії може створити масштабну силу, яка включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

У Politico підкреслюють, що новий формат не обов’язково виключатиме співпрацю зі США, але більше не спиратиметься на неї як на гарантовану основу. Саме цей підхід, на думку європейських дипломатів, може стати відповіддю на нові виклики безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

