Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США, – СМИ
В Европе все активнее обсуждают возможность создания нового военного альянса на основе "Коалиции желающих", в который может войти Украина без участия США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале издания Politico.
Причиной таких дискуссий стали изменения во внешней политике Соединенных Штатов и рост сомнений относительно дальнейшей роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.
"Коалиция желающих" и новый формат сотрудничества
По данным Politico, европейские государства, включая страны за пределами ЕС, в частности Великобританию и Норвегию, уже длительное время координируют действия в рамках неформальной группы, которая поддерживает Украину. Речь идет о постоянном контакте советников по национальной безопасности около 35 правительств.
Они регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры и поддерживают связь в неформальных чатах. Такой формат позволил быстро принимать решения в условиях, когда позиция США становилась менее предсказуемой.
"Когда события развиваются стремительно, трудно координировать действия, и эта группа действительно эффективна. Это много говорит о личных отношениях и их важности", - отметил один из собеседников Politico.
Роль Украины и перспективы без США
Ключевые европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони, находятся в постоянном контакте, часто в одном групповом чате.
К этим обсуждениям присоединяется и президент Украины Владимир Зеленский. Издание отмечает, что Украина в настоящее время является наиболее милитаризованным государством среди участников формата, имея мощную армию, развитое производство дронов и уникальный боевой опыт.
- Аналитики отмечают, что на фоне ослабления американских гарантий безопасности членство Украины в НАТО выглядит менее очевидным, чем раньше. В то же время объединение военных возможностей Украины с потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании может создать масштабную силу, которая будет включать как ядерные, так и неядерные государства.
В Politico подчеркивают, что новый формат не обязательно исключит сотрудничество с США, но больше не будет опираться на него как на гарантированную основу. Именно этот подход, по мнению европейских дипломатов, может стать ответом на новые вызовы безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.
АЛЕ
- хай приберуть Орбанів і Фіцо
- хай приберуть мігрантів які лише пожирають бюджет а толкового нічого не дають - з цих африканів лише злодіяння і деградація
- хай розберуться з арабами які чудять таке що не сміють навіть в своїх країнах
"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".
Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни. Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
Майбутнього європейської безпеки немає без України. А значить - і майбутнього ЄС немає без України. Це той фактор, який дозволяє українцям сподіватися і на фінансово-мілітарну допомогу від Європейського Союзу, і на поглиблення інтеграції України з ЄС. Реалії війни і позиція Трампа зробили це очевидним - не буде вільної Європи без вільної України.
Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."