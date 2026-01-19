Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США, – СМИ

В Европе все активнее обсуждают возможность создания нового военного альянса на основе "Коалиции желающих", в который может войти Украина без участия США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале издания Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причиной таких дискуссий стали изменения во внешней политике Соединенных Штатов и рост сомнений относительно дальнейшей роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.

"Коалиция желающих" и новый формат сотрудничества

По данным Politico, европейские государства, включая страны за пределами ЕС, в частности Великобританию и Норвегию, уже длительное время координируют действия в рамках неформальной группы, которая поддерживает Украину. Речь идет о постоянном контакте советников по национальной безопасности около 35 правительств.

Они регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры и поддерживают связь в неформальных чатах. Такой формат позволил быстро принимать решения в условиях, когда позиция США становилась менее предсказуемой.

"Когда события развиваются стремительно, трудно координировать действия, и эта группа действительно эффективна. Это много говорит о личных отношениях и их важности", - отметил один из собеседников Politico.

Роль Украины и перспективы без США

Ключевые европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони, находятся в постоянном контакте, часто в одном групповом чате.

К этим обсуждениям присоединяется и президент Украины Владимир Зеленский. Издание отмечает, что Украина в настоящее время является наиболее милитаризованным государством среди участников формата, имея мощную армию, развитое производство дронов и уникальный боевой опыт.

Аналитики отмечают, что на фоне ослабления американских гарантий безопасности членство Украины в НАТО выглядит менее очевидным, чем раньше. В то же время объединение военных возможностей Украины с потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании может создать масштабную силу, которая будет включать как ядерные, так и неядерные государства.

В Politico подчеркивают, что новый формат не обязательно исключит сотрудничество с США, но больше не будет опираться на него как на гарантированную основу. Именно этот подход, по мнению европейских дипломатов, может стать ответом на новые вызовы безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.

