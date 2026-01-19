Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США, – СМИ

Европа может создать военный союз с Украиной без США

В Европе все активнее обсуждают возможность создания нового военного альянса на основе "Коалиции желающих", в который может войти Украина без участия США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале издания Politico.

Причиной таких дискуссий стали изменения во внешней политике Соединенных Штатов и рост сомнений относительно дальнейшей роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.

"Коалиция желающих" и новый формат сотрудничества

По данным Politico, европейские государства, включая страны за пределами ЕС, в частности Великобританию и Норвегию, уже длительное время координируют действия в рамках неформальной группы, которая поддерживает Украину. Речь идет о постоянном контакте советников по национальной безопасности около 35 правительств.

Они регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры и поддерживают связь в неформальных чатах. Такой формат позволил быстро принимать решения в условиях, когда позиция США становилась менее предсказуемой.

"Когда события развиваются стремительно, трудно координировать действия, и эта группа действительно эффективна. Это много говорит о личных отношениях и их важности", - отметил один из собеседников Politico.

Роль Украины и перспективы без США

Ключевые европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони, находятся в постоянном контакте, часто в одном групповом чате.

К этим обсуждениям присоединяется и президент Украины Владимир Зеленский. Издание отмечает, что Украина в настоящее время является наиболее милитаризованным государством среди участников формата, имея мощную армию, развитое производство дронов и уникальный боевой опыт.

  • Аналитики отмечают, что на фоне ослабления американских гарантий безопасности членство Украины в НАТО выглядит менее очевидным, чем раньше. В то же время объединение военных возможностей Украины с потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании может создать масштабную силу, которая будет включать как ядерные, так и неядерные государства.

В Politico подчеркивают, что новый формат не обязательно исключит сотрудничество с США, но больше не будет опираться на него как на гарантированную основу. Именно этот подход, по мнению европейских дипломатов, может стать ответом на новые вызовы безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.

Топ комментарии
+11
DW
"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".

Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни. Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
19.01.2026 21:16 Ответить
+9
Так він уже є. Ми уже захищаємо Европу із сходу а вони своїми фінансами утримують нас. Це якщо грубо і коротко.

АЛЕ

- хай приберуть Орбанів і Фіцо
- хай приберуть мігрантів які лише пожирають бюджет а толкового нічого не дають - з цих африканів лише злодіяння і деградація
- хай розберуться з арабами які чудять таке що не сміють навіть в своїх країнах
19.01.2026 21:15 Ответить
+9
Висновок із цього для українців доволі оптимістичний, хоч і на роки запізнілий.
 Майбутнього європейської безпеки немає без України. А значить - і майбутнього ЄС немає без України. Це той фактор, який дозволяє українцям сподіватися і на фінансово-мілітарну допомогу від Європейського Союзу, і на поглиблення інтеграції України з ЄС. Реалії війни і позиція Трампа зробили це очевидним - не буде вільної Європи без вільної України.

Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."
19.01.2026 21:19 Ответить
Так робіть зараз - а то одні прожекти
19.01.2026 21:14 Ответить
Тільки такий ідіот як Трамп зміг порвати нерозривні канати трансатлантичного військового співробітництва. Але Трамп став каталізатором військової співпраці України та ЄС, яка дасть якісно новий результат та реальну військову силу і потім США будуть про це шкодувати, але буде вже пізно.
20.01.2026 03:41 Ответить
Вірний шлях... Серед 3-х доріг "наліво - вперед - направо " потрібно обирати "перемога"
19.01.2026 21:15 Ответить
Яка нахрін "перемога " .може вже досить гівномарафонівської пропаганди , війна затяглась і перетворилась у війну на виснаження, тепер мова йде про виживання України ,бо ще декілька масованих ударів по енергетиці в мороз і наступить холодомор в прямому і переносному значеннні .а це вже наші реалії ,тут вже не до "побєдобєсія " ,І не тіш себе ілюзіями ,через Україну ніхто не починатиме Третю світову війну.
19.01.2026 21:27 Ответить
дороги назад немає, полупокер....
19.01.2026 21:28 Ответить
Куди назад ,далі вже нікуди ,кацапи вже на Дніпропетровщині і під Запоріжжям і Харковом . ,ми вже награлись в покер ,щоб в кінці-кінців в дурнях не залишитись.
19.01.2026 21:32 Ответить
не панікуй! Йди бояришника хильни.... "Полєгчаєт"!
19.01.2026 21:34 Ответить
Які ми хоробрі ,сидячи в теплій квартирі на дивані . А спиртні напої я не вживаю і тобі не раджу.
19.01.2026 21:36 Ответить
відповзай, не завалюй ефір сміттям....
19.01.2026 21:37 Ответить
Які ми круті ,мобілізуйся і показуй кацапам свої дешеві понти.
19.01.2026 21:40 Ответить
який позивний в тебе? Я тебе по радійці знайду...
19.01.2026 21:41 Ответить
Ще не награвся у війнушку ,вояка диванний ?
19.01.2026 21:43 Ответить
я тебе не буду посилати за рашистським кораблем - щоб мене не забанили, але ти мене зрозумів...???
19.01.2026 21:47 Ответить
А що тебе розуміти ,ви всі такі "войовничі" диванні ура-патріоти ,так що вже нікому не цікаво читати вашу маячню в стилі гівномарафонівської пропаганди ,яка за чотири роки вже всім набридла до нудоти.
19.01.2026 21:59 Ответить
ЗРОЗУМІВ! Йди...
19.01.2026 22:00 Ответить
.
19.01.2026 22:03 Ответить
... а можливо і покер
19.01.2026 21:29 Ответить
що б прибрати мігрантів, треба більше Орбанов, Фіцо і подібних правих
20.01.2026 06:48 Ответить
да в общем...очередной дурдом в этом мире, как когда-то Сталин и Гитлер мир делили
19.01.2026 21:16 Ответить
Чому б ні? Бо США у всій ,,красі,, ми вже побачили.
19.01.2026 21:16 Ответить
Думаю, нажаль, не наважаться ... Потриндять про це прохи, потім в двох-трьох парламентах ідею розкритикують і ... на тому і все 🤔
19.01.2026 21:16 Ответить
Невже прийшли до істини? А то смішно що колись велика цивілізована Європа да ще й в складі розвинутої Німеччини з населенняв вдвоє більшим ніж в сцишиа просить допомоги в американських пігмеїв
19.01.2026 21:17 Ответить
Скільки вже можна пиз..ти??? Зробіть вже хоч щось крім гроші скидати! Або киньте лярдів 100 шоб закупили ті ракети, а то бла бла бла бла вже ми тут в мороз вже заї....ль чекати коли ви в себе прийдете!!!
19.01.2026 21:21 Ответить
Ще треба відновити конфедерацію з Польщою, Литвою та Білоруссю. Коли картопляний фюрер, відійде у вічність. Як в старі, добрі часи
19.01.2026 21:21 Ответить
Давно назрів такий союз без всяких ******** орбанів-трампів.
19.01.2026 21:31 Ответить
логично и давно назрело
19.01.2026 21:45 Ответить
Ну если это так то это правильный ход событий и мы рано или поздно пойдём по этому пути, желательно конечно пораньше...
19.01.2026 21:46 Ответить
Без США такий союз - лайно.
19.01.2026 21:46 Ответить
Хорошая идея. Европа будет давать деньги, Украина воевать.
19.01.2026 21:56 Ответить
Але США все рівно там буде.
19.01.2026 22:12 Ответить
Всегда нужно смотреть на перспективу и то,что кажется сегодня целесообразно, завтра не актуально! Нужно не на год а на десять -тридцать лет вперёд смотреть.Через несколько лет в Европе изменятся политические альянсы и как раз Европа может стать не к России спиной а к Украине!Те руководители, которые сейчас или уйдут или не смогут переизбираться вовсе! Европа, очень долго думала ,что защищена и тянула лямку в отношении Украины!А сейчас зашевелились!Цветочные негодяи!В штанах нет Яиц! Украина уже 4года истекает кровью,молчу о 14годе вообще!Где Таурус!??? Украинцы и так защищают Европу, только тут так долгие годы не смотрели и Люди так не думают и не верят , что Путин нападёт!А как раз с подачи Трампа ещё как!
19.01.2026 22:30 Ответить
А чего 2 раза больше Европа хочет от США ? А! Бюджеты пилят на социалочки, на мигрантиков и на то что бы банить Свободу Слова. А на армию - хер.
19.01.2026 22:49 Ответить
Європа ні нащо не здатна, збіговисько раків лебедів і щук
20.01.2026 00:14 Ответить
Чтобы после рази ещё и с американцами повоевали. Очередное мясо себе нашли. Дураку понятно что никто из европейцев не будет воевать. Ни с Рахой ни тем более со штатами. Ну разве что чужими руками. И уже видно чьими именно. Это надо быть полными кретинами чтобы в такое впрягаться.
20.01.2026 03:03 Ответить
 
 