Визволено трьох українців, яких незаконно утримували у Венесуелі
Визволено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів.
Щиро вдячні всім, хто сприяв їхньому звільненню", - зазначив глава МЗС.
Події у Венесуелі
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
