Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Мачадо у Білому домі 15 січня
Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо у четвер, 15 січня, проведе зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Незабаром після операції США із захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заявляв, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, оскільки вона не має підтримки та поваги народу.
- Наразі обов'язки президента в країні виконує віцепрезидентка Мадуро Делсі Родрігес.
Нобелівська премія миру
Однак, як зазначає CNN, Мачадо має те, чого Трамп давно прагне –– Нобелівську премію миру.
Раніше Мачадо запропонувала подарувати свою нагороду президенту США, а Трамп сказав, що для нього буде "честю" її отримати, хоча Норвезький Нобелівський інститут заявив, що премію не можна передавати.
На запитання в п'ятницю, чи отримавши премію Мачадо, він перегляне свою думку про її роль у Венесуелі, Трамп не дав прямої відповіді.
"Я повинен поговорити з нею. Я вважаю, що це дуже добре, що вона хоче приєднатися. Я не можу придумати нікого в історії, хто б більше за мене заслуговував на Нобелівську премію. І я не хочу хвалитися, але ніхто інший не припиняв війни", - сказав очільник США для CNN.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це Портников любить тикати українцям тим вибором, але його в одному інтерв'ю зупинили - сказали за українців ми вас ще запитаємо, а ви зараз скажіть, що зі штатами...
Україна ніколи не була лідером вільного світу, а сша були... І зіпсувалися... Стали своєю протилежністю. Ганьба!
Донні, ти вєліколєпєн у своєму товпойобстві !
Просто,головна опозиціонерка безмежно вдячна Трампу.
Це те саме,типу,якби буратінку взяли і публічно злили про нього всі достовірні дані.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.
За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.