Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Мачадо у Білому домі 15 січня

трамп

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо у четвер, 15 січня, проведе зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Незабаром після операції США із захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заявляв, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, оскільки вона не має підтримки та поваги народу.

  • Наразі обов'язки президента в країні виконує віцепрезидентка Мадуро Делсі Родрігес.

Нобелівська премія миру

Однак, як зазначає CNN, Мачадо має те, чого Трамп давно прагне –– Нобелівську премію миру.

Раніше Мачадо запропонувала подарувати свою нагороду президенту США, а Трамп сказав, що для нього буде "честю" її отримати, хоча Норвезький Нобелівський інститут заявив, що премію не можна передавати.

На запитання в п'ятницю, чи отримавши премію Мачадо, він перегляне свою думку про її роль у Венесуелі, Трамп не дав прямої відповіді.

"Я повинен поговорити з нею. Я вважаю, що це дуже добре, що вона хоче приєднатися. Я не можу придумати нікого в історії, хто б більше за мене заслуговував на Нобелівську премію. І я не хочу хвалитися, але ніхто інший не припиняв війни", - сказав очільник США для CNN.

Що передувало?

Топ коментарі
Іспанський сором за сша, трампа і людей, які вибрали це одоробло...
12.01.2026 23:31 Відповісти
...віддай нобелевку, віддай...
12.01.2026 23:32 Відповісти
Будут делить Шнобелевку.
показати весь коментар
12.01.2026 23:40 Відповісти
12.01.2026 23:31 Відповісти
І не кажи, вони б ще напівграмотного стендапера вибрали
12.01.2026 23:40 Відповісти
За 73% мені було не просто соромно, а невимовно сумно - я тоді не спав кілька ночей і таке відчуття було, ніби хтось близький у родині помер... А я так вірив тоді в українців...
Але це Портников любить тикати українцям тим вибором, але його в одному інтерв'ю зупинили - сказали за українців ми вас ще запитаємо, а ви зараз скажіть, що зі штатами...
Україна ніколи не була лідером вільного світу, а сша були... І зіпсувалися... Стали своєю протилежністю. Ганьба!
12.01.2026 23:56 Відповісти
В США все добре. Не переймайся
13.01.2026 00:05 Відповісти
Я колись переймався державним боргом сша, тепер не переймаюся. Най би впали разом з росією і, в придачу, з Китаєм.
13.01.2026 00:48 Відповісти
посмотрите на себя - избрали клоуна хером на рояле играющем...
12.01.2026 23:47 Відповісти
Щиро вітаємо нового лаврєата Нобелівської премії миру президента США Дональда Трампа з одержанням беушної медалі !

Донні, ти вєліколєпєн у своєму товпойобстві !

12.01.2026 23:49 Відповісти
Буде пропонувати угоду про вуглеводневим.
12.01.2026 23:32 Відповісти
12.01.2026 23:32 Відповісти
Мирну угоду буде складати ?
12.01.2026 23:35 Відповісти
Якби
... стало відомо, що проти президента зеленодуро та його дружини скумбрії висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка. Джерело: https://censor.net/ua/n3595127
12.01.2026 23:36 Відповісти
Ніякої передачі не відбудеться, як це перекручує зеботва слова Трампа.
Просто,головна опозиціонерка безмежно вдячна Трампу.
Це те саме,типу,якби буратінку взяли і публічно злили про нього всі достовірні дані.
12.01.2026 23:36 Відповісти
Морда щаслива....Ще ніхто не наважився сказати, що Нобелівську премію дарувати іншій людині не можна. Ото буде сюрпрАйз!🤣
12.01.2026 23:37 Відповісти
Це щоб вона йому шнобелівку віддала?
12.01.2026 23:40 Відповісти
12.01.2026 23:40 Відповісти
Мачадо присвятила премію Трампу, а також народові Венесуели, незабаром після того, як про нагороду було оголошено.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.

За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.
12.01.2026 23:47 Відповісти
Це набагато дешевше чим стати президентом даже у нас
13.01.2026 02:09 Відповісти
Гарна новина, ця достойна жiнка буде брати участь у чергових виборах i пiдтримка США їй не завадить.
13.01.2026 01:47 Відповісти
Мачадо тільки одного не зрозуміла, навіщо трампонутий так наполегливо просив приїхати з медаллю
13.01.2026 02:06 Відповісти
А чому ніхто не засуджує що америка завоювала венисуелу , чому ніхто не засуджує блібісцит на тему якихось областей венисуели яких забрала сша,а раші знчить можна
13.01.2026 05:50 Відповісти
 
 