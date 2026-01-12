Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Мачадо у Білому домі 15 січня

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо у четвер, 15 січня, проведе зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Незабаром після операції США із захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заявляв, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, оскільки вона не має підтримки та поваги народу.

Наразі обов'язки президента в країні виконує віцепрезидентка Мадуро Делсі Родрігес.

Нобелівська премія миру

Однак, як зазначає CNN, Мачадо має те, чого Трамп давно прагне –– Нобелівську премію миру.

Раніше Мачадо запропонувала подарувати свою нагороду президенту США, а Трамп сказав, що для нього буде "честю" її отримати, хоча Норвезький Нобелівський інститут заявив, що премію не можна передавати.

На запитання в п'ятницю, чи отримавши премію Мачадо, він перегляне свою думку про її роль у Венесуелі, Трамп не дав прямої відповіді.

"Я повинен поговорити з нею. Я вважаю, що це дуже добре, що вона хоче приєднатися. Я не можу придумати нікого в історії, хто б більше за мене заслуговував на Нобелівську премію. І я не хочу хвалитися, але ніхто інший не припиняв війни", - сказав очільник США для CNN.

Що передувало?

