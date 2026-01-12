Трамп про помилування Мадуро: "Я такого не бачу"
Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає сценарію, за якого він міг би помилувати лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це він розповів у інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав, чи існує якийсь варіант помилування Мадуро.
"Ні. Я такого не бачу", - відповів Трамп.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
