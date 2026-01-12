Трамп о помиловании Мадуро: "Я такого не вижу"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает сценарий, при котором он мог бы помиловать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом он рассказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил, существует ли какой-то вариант помилования Мадуро.
"Нет. Я такого не вижу", - ответил Трамп.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
