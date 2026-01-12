Трамп о помиловании Мадуро: "Я такого не вижу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает сценарий, при котором он мог бы помиловать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times

Журналист спросил, существует ли какой-то вариант помилования Мадуро.

"Нет. Я такого не вижу", - ответил Трамп.

Что предшествовало?

