РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11211 посетитель онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
903 7

Трамп о помиловании Мадуро: "Я такого не вижу"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает сценарий, при котором он мог бы помиловать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Журналист спросил, существует ли какой-то вариант помилования Мадуро.

"Нет. Я такого не вижу", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не будет повторно нападать на Украину, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (7438) Мадуро Николас (94)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуантанамо вже Мадуро прогули ставить - Трамп
показать весь комментарий
12.01.2026 15:16 Ответить
Та перестаньте його постити. Ну або в розділі - комедійні новини
показать весь комментарий
12.01.2026 15:17 Ответить
А , якщо якась ,, угода"?
показать весь комментарий
12.01.2026 15:24 Ответить
Сьогодні що, день Трампа?
показать весь комментарий
12.01.2026 15:27 Ответить
12 січня проводиться День казково диких людей.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:19 Ответить
день 😂 ... Беріть вище - ЕПОХА ТРАМПА!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 15:49 Ответить
 
 