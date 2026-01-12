Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме 15 января
Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в четверг, 15 января, проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Вскоре после операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп заявлял, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.
- В настоящее время обязанности президента в стране исполняет вице-президент Мадуро Делси Родригес.
Нобелевская премия мира
Однако, как отмечает CNN, Мачадо имеет то, чего Трамп давно стремится –– Нобелевскую премию мира.
Ранее Мачадо предложила подарить свою награду президенту США, а Трамп сказал, что для него будет "честью" ее получить, хотя Норвежский Нобелевский институт заявил, что премию нельзя передавать.
На вопрос в пятницу, получив премию Мачадо, пересмотрит ли он свое мнение о ее роли в Венесуэле, Трамп не дал прямого ответа.
"Я должен поговорить с ней. Я считаю, что это очень хорошо, что она хочет присоединиться. Я не могу придумать никого в истории, кто бы больше меня заслуживал Нобелевскую премию. И я не хочу хвастаться, но никто другой не прекращал войны", - сказал глава США для CNN.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Але це Портников любить тикати українцям тим вибором, але його в одному інтерв'ю зупинили - сказали за українців ми вас ще запитаємо, а ви зараз скажіть, що зі штатами...
Україна ніколи не була лідером вільного світу, а сша були... І зіпсувалися... Стали своєю протилежністю. Ганьба!
Донні, ти вєліколєпєн у своєму товпойобстві !
.
... стало відомо, що проти президента зеленодуро та його дружини скумбрії висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка. Джерело: https://censor.net/ua/n3595127
Просто,головна опозиціонерка безмежно вдячна Трампу.
Це те саме,типу,якби буратінку взяли і публічно злили про нього всі достовірні дані.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.
За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.