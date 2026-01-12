РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7567 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
305 15

Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме 15 января

трамп

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в четверг, 15 января, проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Вскоре после операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп заявлял, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.

  • В настоящее время обязанности президента в стране исполняет вице-президент Мадуро Делси Родригес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о помиловании Мадуро: "Я такого не вижу"

Нобелевская премия мира

Однако, как отмечает CNN, Мачадо имеет то, чего Трамп давно стремится –– Нобелевскую премию мира.

Ранее Мачадо предложила подарить свою награду президенту США, а Трамп сказал, что для него будет "честью" ее получить, хотя Норвежский Нобелевский институт заявил, что премию нельзя передавать.

На вопрос в пятницу, получив премию Мачадо, пересмотрит ли он свое мнение о ее роли в Венесуэле, Трамп не дал прямого ответа.

"Я должен поговорить с ней. Я считаю, что это очень хорошо, что она хочет присоединиться. Я не могу придумать никого в истории, кто бы больше меня заслуживал Нобелевскую премию. И я не хочу хвастаться, но никто другой не прекращал войны", - сказал глава США для CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". ФОТО

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут снять дополнительные санкции с Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти, - Бессент

Автор: 

Венесуэла (284) Трамп Дональд (7438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Іспанський сором за сша, трампа і людей, які вибрали це одоробло...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:31 Ответить
+5
...віддай нобелевку, віддай...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:32 Ответить
+2
Будут делить Шнобелевку.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іспанський сором за сша, трампа і людей, які вибрали це одоробло...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:31 Ответить
І не кажи, вони б ще напівграмотного стендапера вибрали
показать весь комментарий
12.01.2026 23:40 Ответить
За 73% мені було не просто соромно, а невимовно сумно - я тоді не спав кілька ночей і таке відчуття було, ніби хтось близький у родині помер... А я так вірив тоді в українців...
Але це Портников любить тикати українцям тим вибором, але його в одному інтерв'ю зупинили - сказали за українців ми вас ще запитаємо, а ви зараз скажіть, що зі штатами...
Україна ніколи не була лідером вільного світу, а сша були... І зіпсувалися... Стали своєю протилежністю. Ганьба!
показать весь комментарий
12.01.2026 23:56 Ответить
В США все добре. Не переймайся
показать весь комментарий
13.01.2026 00:05 Ответить
посмотрите на себя - избрали клоуна хером на рояле играющем...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:47 Ответить
Щиро вітаємо нового лаврєата Нобелівської премії миру президента США Дональда Трампа з одержанням беушної медалі !

Донні, ти вєліколєпєн у своєму товпойобстві !

.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:49 Ответить
Буде пропонувати угоду про вуглеводневим.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:32 Ответить
...віддай нобелевку, віддай...
показать весь комментарий
12.01.2026 23:32 Ответить
Мирну угоду буде складати ?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:35 Ответить
Якби
... стало відомо, що проти президента зеленодуро та його дружини скумбрії висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка. Джерело: https://censor.net/ua/n3595127
показать весь комментарий
12.01.2026 23:36 Ответить
Ніякої передачі не відбудеться, як це перекручує зеботва слова Трампа.
Просто,головна опозиціонерка безмежно вдячна Трампу.
Це те саме,типу,якби буратінку взяли і публічно злили про нього всі достовірні дані.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:36 Ответить
Морда щаслива....Ще ніхто не наважився сказати, що Нобелівську премію дарувати іншій людині не можна. Ото буде сюрпрАйз!🤣
показать весь комментарий
12.01.2026 23:37 Ответить
Це щоб вона йому шнобелівку віддала?
показать весь комментарий
12.01.2026 23:40 Ответить
Будут делить Шнобелевку.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:40 Ответить
Мачадо присвятила премію Трампу, а також народові Венесуели, незабаром після того, як про нагороду було оголошено.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.

За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.
показать весь комментарий
12.01.2026 23:47 Ответить
 
 