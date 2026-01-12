Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме 15 января

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в четверг, 15 января, проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Вскоре после операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп заявлял, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.

В настоящее время обязанности президента в стране исполняет вице-президент Мадуро Делси Родригес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о помиловании Мадуро: "Я такого не вижу"

Нобелевская премия мира

Однако, как отмечает CNN, Мачадо имеет то, чего Трамп давно стремится –– Нобелевскую премию мира.

Ранее Мачадо предложила подарить свою награду президенту США, а Трамп сказал, что для него будет "честью" ее получить, хотя Норвежский Нобелевский институт заявил, что премию нельзя передавать.

На вопрос в пятницу, получив премию Мачадо, пересмотрит ли он свое мнение о ее роли в Венесуэле, Трамп не дал прямого ответа.

"Я должен поговорить с ней. Я считаю, что это очень хорошо, что она хочет присоединиться. Я не могу придумать никого в истории, кто бы больше меня заслуживал Нобелевскую премию. И я не хочу хвастаться, но никто другой не прекращал войны", - сказал глава США для CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". ФОТО

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут снять дополнительные санкции с Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти, - Бессент