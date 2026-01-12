Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". ФОТО
Президент США Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы".
Соответствующее фото, стилизованное под скриншот из Википедии, он опубликовал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
На скриншоте, распространенном в сети, указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года.
Этот шаг вызвал бурную реакцию в социальных сетях и удивление среди политических аналитиков, ведь официально Дональд Трамп не занимает никаких государственных должностей в Венесуэле.
На данный момент официальных комментариев от Белого дома или представителей венесуэльской оппозиции по поводу этой публикации нет.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Топ комментарии
+20 piligrim
показать весь комментарий12.01.2026 12:23 Ответить Ссылка
+19 aleks kyb
показать весь комментарий12.01.2026 12:24 Ответить Ссылка
+17 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий12.01.2026 12:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
менше кацапам та китайозам буде
Порадував всіх Трамп
- От ще Гренландію візьму
- Там буде новий штат!
- І якщо діло так піде
- То буду Цар Землі!
- Всі будуть дупу цілувать
- Не комусь, а мені !!!
"Якщо в Дональда Трампа проявляється психологічне загострення - це до ранньої весни."
🤭🤭🤭
А взагалі, дєд красава!
Дон Кіхот просто відпочиває.😂
Тай і взагалі чого вже там, оголошуй себе вже паханом римським або відразу Богом.