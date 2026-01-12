Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". ФОТО

Президент США Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы".

Соответствующее фото, стилизованное под скриншот из Википедии, он опубликовал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На скриншоте, распространенном в сети, указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года.

Этот шаг вызвал бурную реакцию в социальных сетях и удивление среди политических аналитиков, ведь официально Дональд Трамп не занимает никаких государственных должностей в Венесуэле.

На данный момент официальных комментариев от Белого дома или представителей венесуэльской оппозиции по поводу этой публикации нет.

Что предшествовало?

Читайте: Колумбия создает национальный антидроновый щит на фоне ударов США по Венесуэле