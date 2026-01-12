Колумбия создает национальный антидроновый щит на фоне ударов США по Венесуэле
Колумбийские власти заявили о создании Национального антидронового щита на фоне ударов США по Венесуэле.
Об этом пишет Defence Blog, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.
Что предусмотрено?
Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.
В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.
Антидроновый щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления.
Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.
Реализация проекта
Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями.
Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
