РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
1 409 14

Колумбия создает национальный антидроновый щит на фоне ударов США по Венесуэле

Каракас после обстрела

Колумбийские власти заявили о создании Национального антидронового щита на фоне ударов США по Венесуэле.

Об этом пишет Defence Blog, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.

Что предусмотрено?

Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.

В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.

Антидроновый щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления.

Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.

Реализация проекта

Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями.

Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.

Читайте также: США годами будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп призвал нефтяных гигантов США восстановить энергетическую отрасль Венесуэлы, вложив $100 миллиардов

Автор: 

Венесуэла (282) Колумбия (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Нюхнули і вже створили щит.
показать весь комментарий
12.01.2026 07:04 Ответить
+3
всі диктаторські лідори тепер не виїздні включаючи пуйла ,будуть боятись захоплення
показать весь комментарий
12.01.2026 06:59 Ответить
+3
Порошок білого кольору розпилюватимуть, щоб дрон з маршруту збився?
показать весь комментарий
12.01.2026 07:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі диктаторські лідори тепер не виїздні включаючи пуйла ,будуть боятись захоплення
показать весь комментарий
12.01.2026 06:59 Ответить
в повітрі на воді і під землею
показать весь комментарий
12.01.2026 07:18 Ответить
Нюхнули і вже створили щит.
показать весь комментарий
12.01.2026 07:04 Ответить
Нікого не нагадує?)) Мульйон дерев, мульйон дронів, 100500 тис фламіндічів))
показать весь комментарий
12.01.2026 07:38 Ответить
Найбільший постачальник кокаїну в світі запанікував. Через Венесуелу відправляли десятками тон, а тут такий облом. Знову в Кремлі ціна на "кокс" підскоче.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:02 Ответить
Ну якщо наркокартелі проконтролюють то може і вийде ефективна система, але якщо такого контролю не буде то гроші просто розкрадуть чиновники 🤔
показать весь комментарий
12.01.2026 07:07 Ответить
ну тиждень назад ми вже всі побачили, як наркокартелі "проконтролювали" попереднє ППО і ПРО, яке нанесло американцям АЖ ЦІЛИЙ НОЛЬ! втрат і дозволило вкрасти маДурака....
показать весь комментарий
12.01.2026 07:26 Ответить
Ну якщо це їх нічому не навчило то і добре 👍 ... а то раніше вони демонстрували неабияку здатність до пристосування
показать весь комментарий
12.01.2026 08:08 Ответить
Речниця Білого дому Каролін Левітт поширила свідчення очевидця, який стверджує, що американські військові застосували потужну звукову або енергетичну зброю під час операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
"Голова вибухала зсередини": Білий дім поширив свідчення про таємну зброю при захопленні Мадуро
показать весь комментарий
12.01.2026 07:44 Ответить
Порошок білого кольору розпилюватимуть, щоб дрон з маршруту збився?
показать весь комментарий
12.01.2026 07:56 Ответить
Ну, своєї дронової індустрії в Колумбії немає. Тож куплять деінде. США їм таку не продадуть - в них самих такого немає. Отже, будуть ліпити з китайщини.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:06 Ответить
Треба їм допомогти. Обміняти дрони перехоплювачі на кокаїн. Кокаїн весь відвести на Банкову, та по обласним судам і прокуратурам. Нерозбавлений. Нехай вже нажруться.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:46 Ответить
А вот Мексика не напряглась, к чему бы...
показать весь комментарий
12.01.2026 08:25 Ответить
Треба ж захищати "національний продукт".
показать весь комментарий
12.01.2026 09:05 Ответить
 
 