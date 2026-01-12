Колумбия создает национальный антидроновый щит на фоне ударов США по Венесуэле

Колумбийские власти заявили о создании Национального антидронового щита на фоне ударов США по Венесуэле.

Defence Blog

Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.

Что предусмотрено?

Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.

В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.

Антидроновый щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления.

Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.

Реализация проекта

Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями.

Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.

Что предшествовало?

