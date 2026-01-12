Колумбія створює національний антидроновий щит на тлі ударів США по Венесуелі

Колумбійська влада заявила про створення Національного антидронового щита на тлі ударів США по Венесуелі.

Проєкт вартістю 6,2 трлн колумбійських песо (близько 1,6 млрд доларів) спрямований на посилення захисту повітряного простору країни на тлі зростання регіональних загроз, повідомило Міністерство оборони Колумбії.

Що передбачено?

Програма передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників, яка охопить прикордонні райони, критичну інфраструктуру, аеропорти та великі міста.

У відомстві зазначили, що рішення було ухвалене в прискореному режимі після американських ударів по об’єктах ППО Венесуели.

Антидроновий щит включатиме багаторівневу архітектуру з датчиками раннього виявлення, засобами радіоелектронної боротьби, фізичними перехоплювачами та єдиною системою управління.

Проєкт називають найбільшою інвестицією Колумбії в захист повітряного простору за всю історію країни.

Реалізація проєкту

Перший етап реалізації стартує вже 16 січня з закритих консультацій із міжнародними компаніями та урядовими делегаціями.

Розгортання системи відбуватиметься поетапно після вибору постачальників, а фінансування забезпечене в межах бюджетного планування на 2026 рік.

Що передувало?

