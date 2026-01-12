Колумбія створює національний антидроновий щит на тлі ударів США по Венесуелі

Каракас після обстрілу

Колумбійська влада заявила про створення Національного антидронового щита на тлі ударів США по Венесуелі.

Проєкт вартістю 6,2 трлн колумбійських песо (близько 1,6 млрд доларів) спрямований на посилення захисту повітряного простору країни на тлі зростання регіональних загроз, повідомило Міністерство оборони Колумбії.

Що передбачено?

Програма передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників, яка охопить прикордонні райони, критичну інфраструктуру, аеропорти та великі міста.

У відомстві зазначили, що рішення було ухвалене в прискореному режимі після американських ударів по об’єктах ППО Венесуели.

Антидроновий щит включатиме багаторівневу архітектуру з датчиками раннього виявлення, засобами радіоелектронної боротьби, фізичними перехоплювачами та єдиною системою управління.

Проєкт називають найбільшою інвестицією Колумбії в захист повітряного простору за всю історію країни.

Реалізація проєкту

Перший етап реалізації стартує вже 16 січня з закритих консультацій із міжнародними компаніями та урядовими делегаціями.

Розгортання системи відбуватиметься поетапно після вибору постачальників, а фінансування забезпечене в межах бюджетного планування на 2026 рік.

Що передувало?

Топ коментарі
+8
Нюхнули і вже створили щит.
12.01.2026 07:04 Відповісти
+5
Нікого не нагадує?)) Мульйон дерев, мульйон дронів, 100500 тис фламіндічів))
12.01.2026 07:38 Відповісти
+3
всі диктаторські лідори тепер не виїздні включаючи пуйла ,будуть боятись захоплення
12.01.2026 06:59 Відповісти
в повітрі на воді і під землею
12.01.2026 07:18 Відповісти
Нюхнули і вже створили щит.
Нікого не нагадує?)) Мульйон дерев, мульйон дронів, 100500 тис фламіндічів))
Найбільший постачальник кокаїну в світі запанікував. Через Венесуелу відправляли десятками тон, а тут такий облом. Знову в Кремлі ціна на "кокс" підскоче.
12.01.2026 09:02 Відповісти
Ну якщо наркокартелі проконтролюють то може і вийде ефективна система, але якщо такого контролю не буде то гроші просто розкрадуть чиновники 🤔
12.01.2026 07:07 Відповісти
ну тиждень назад ми вже всі побачили, як наркокартелі "проконтролювали" попереднє ППО і ПРО, яке нанесло американцям АЖ ЦІЛИЙ НОЛЬ! втрат і дозволило вкрасти маДурака....
12.01.2026 07:26 Відповісти
Ну якщо це їх нічому не навчило то і добре 👍 ... а то раніше вони демонстрували неабияку здатність до пристосування
12.01.2026 08:08 Відповісти
Речниця Білого дому Каролін Левітт поширила свідчення очевидця, який стверджує, що американські військові застосували потужну звукову або енергетичну зброю під час операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
"Голова вибухала зсередини": Білий дім поширив свідчення про таємну зброю при захопленні Мадуро
12.01.2026 07:44 Відповісти
Порошок білого кольору розпилюватимуть, щоб дрон з маршруту збився?
12.01.2026 07:56 Відповісти
Ну, своєї дронової індустрії в Колумбії немає. Тож куплять деінде. США їм таку не продадуть - в них самих такого немає. Отже, будуть ліпити з китайщини.
12.01.2026 08:06 Відповісти
Треба їм допомогти. Обміняти дрони перехоплювачі на кокаїн. Кокаїн весь відвести на Банкову, та по обласним судам і прокуратурам. Нерозбавлений. Нехай вже нажруться.
12.01.2026 09:46 Відповісти
Про Грушевського забули))) Пишіть відразу Урядовий квартал. Не промахнетесь)
12.01.2026 10:49 Відповісти
А вот Мексика не напряглась, к чему бы...
12.01.2026 08:25 Відповісти
Треба ж захищати "національний продукт".
12.01.2026 09:05 Відповісти
 
 