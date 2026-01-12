Колумбія створює національний антидроновий щит на тлі ударів США по Венесуелі
Колумбійська влада заявила про створення Національного антидронового щита на тлі ударів США по Венесуелі.
Про це пише Defence Blog, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Проєкт вартістю 6,2 трлн колумбійських песо (близько 1,6 млрд доларів) спрямований на посилення захисту повітряного простору країни на тлі зростання регіональних загроз, повідомило Міністерство оборони Колумбії.
Що передбачено?
Програма передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників, яка охопить прикордонні райони, критичну інфраструктуру, аеропорти та великі міста.
У відомстві зазначили, що рішення було ухвалене в прискореному режимі після американських ударів по об’єктах ППО Венесуели.
Антидроновий щит включатиме багаторівневу архітектуру з датчиками раннього виявлення, засобами радіоелектронної боротьби, фізичними перехоплювачами та єдиною системою управління.
Проєкт називають найбільшою інвестицією Колумбії в захист повітряного простору за всю історію країни.
Реалізація проєкту
Перший етап реалізації стартує вже 16 січня з закритих консультацій із міжнародними компаніями та урядовими делегаціями.
Розгортання системи відбуватиметься поетапно після вибору постачальників, а фінансування забезпечене в межах бюджетного планування на 2026 рік.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
