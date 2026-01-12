Трамп оголосив себе "виконувачем обов’язків президента Венесуели". ФОТО

Президент США Дональд Трамп назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели".

Відповідне фото, стилізоване під скриншот з Вікіпедії, він опублікував у Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

На скріншоті, поширеному в мережі, зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року. 

Цей крок викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та здивування серед політичних аналітиків, адже офіційно Дональд Трамп не займає жодних державних посад у Венесуелі.

Наразі офіційних коментарів від Білого дому чи представників венесуельської опозиції щодо цієї публікації немає.

Що передувало?

Топ коментарі
+20
ну, це вже точно законно... за всіма протоколами ООН!...
показати весь коментар
12.01.2026 12:23 Відповісти
+19
Трамп зробить США найбільшим посміховиськом у Світі.
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
+17
Король обоіх Грєнландій, Куб і Вєнєсуел.
показати весь коментар
12.01.2026 12:31 Відповісти
Норм хід - 51 -й штат впав йому в руки?
показати весь коментар
12.01.2026 12:23 Відповісти
Комар носа не підточить!
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
най забирає
менше кацапам та китайозам буде
показати весь коментар
12.01.2026 12:25 Відповісти
ООН ? Колгосп ООН - місце де ППР - поп*зділи, по*изділи і розійшлися...
показати весь коментар
12.01.2026 12:40 Відповісти
***** та панда нервово гризуть нігті?
показати весь коментар
12.01.2026 12:23 Відповісти
Трамп зробить США найбільшим посміховиськом у Світі.
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
Якщо для тебе Україна це посьміховисько, тоді я точно можу сказати що ти антиукраїнский елемент
показати весь коментар
12.01.2026 12:41 Відповісти
Це вже діагноз.
показати весь коментар
12.01.2026 12:38 Відповісти
Ну то таке, Мадуро теж смiявся.
показати весь коментар
12.01.2026 16:25 Відповісти
Може хай візьме шефство і в Україні? Бо "президент" тут вже три рази зіпсований і не виконує належно своїх обов'язків.
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
болівар (Україна) не потягне двох (клоунів)...
показати весь коментар
12.01.2026 12:29 Відповісти
зато Трампон потянет при желании мгновенно остановит всю парашенскую торговлю нефтью
показати весь коментар
12.01.2026 12:41 Відповісти
В рудого клоуна хоч вистачає м'язів, затримувати кацапські танкери а в найпотужнішого не вистачає навіть сміливості дати відповідь на москву ракетами ..
показати весь коментар
12.01.2026 13:04 Відповісти
Україна такі танкери не затримує, вона їх топить...
показати весь коментар
12.01.2026 13:42 Відповісти
В України вистачило м'язів не з танкерами боротися, а загнати увесь озброєний чорноморський флот (який залишився на плаву) з Криму до новоросійська, звідки вони бояться висунутися. Хіба що на один залп калібрів, і-швидко сховатися назад. А щодо москви-вже купу разів казали, що пробити місцеве ппо можна тільки парою десятків далекобійних балістичних ракет, яких в нас немає. А були б-який нам сенс по тій мацкві лупашити ? Щоб мацквічі день посиділи без світла ? Так вони швидко усе відновлять-там дуже розгалужена енергосистема. Дарма ракети витратили би. Є куди більш жирні та значущі цілі.
показати весь коментар
12.01.2026 13:44 Відповісти
та давай вже всієї планети
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
Е ні - президент міра це *****
показати весь коментар
12.01.2026 13:04 Відповісти
ну цука гриби забористі. поділися старий пердун! я теж хочу побачити живих марсіян!
показати весь коментар
12.01.2026 12:24 Відповісти
А "референдум" буде проводити, як його "друг"?
показати весь коментар
12.01.2026 12:25 Відповісти
А, чому не президентом всесвіту?
показати весь коментар
12.01.2026 12:25 Відповісти
все поступово, спочатку континенту, потім планети, галактики, а вже потім можна і на всесвіт замахнутись
показати весь коментар
12.01.2026 12:30 Відповісти
Дуже кріпко.
показати весь коментар
12.01.2026 12:28 Відповісти
- Тепер я двічі Президент!
Порадував всіх Трамп
- От ще Гренландію візьму
- Там буде новий штат!

- І якщо діло так піде
- То буду Цар Землі!
- Всі будуть дупу цілувать
- Не комусь, а мені !!!

показати весь коментар
12.01.2026 12:28 Відповісти
Палата номер шість відпочиває
показати весь коментар
12.01.2026 12:30 Відповісти
Там всі койки вже зайняті. Треба ще одну (а може й не одну) відкривати
показати весь коментар
12.01.2026 15:34 Відповісти
а шо каже конституція США, чи може ********** суміщати дві посади? чи тільки за згодою лікарів?
показати весь коментар
12.01.2026 12:31 Відповісти
Рудому нарцису похеру Конституція США, як боневтіку нелохову Конституція України! Клоунам та дурням-диктаторам закони не писані!
показати весь коментар
12.01.2026 12:36 Відповісти
Ти про рудого нарциса написав таке, в я подумав про зеленого найвеличнішого..дежавю , цікаво він спроможний на викрадення пуйла?
показати весь коментар
12.01.2026 13:02 Відповісти
Той хто вже давно повинен бути ізольований від суспільства,керує наймогутнішою країною світу. Це пи₴дець.
показати весь коментар
12.01.2026 12:31 Відповісти
Краще б президентом України себе оголосив!
показати весь коментар
12.01.2026 12:32 Відповісти
Політбюро цк відпочива! Таких дементних ідіотів навіть там не було, бо помирали на щастя раніше... А зараз геронтологія на марші...
показати весь коментар
12.01.2026 12:34 Відповісти
І цього вилікують! 😂

показати весь коментар
12.01.2026 12:35 Відповісти
Коли китай і рашка діють спільно положивши хер на статути оон, корча із себе невинних вівць в рб оон тільки так і потрібно діяти перевернувши шахматну дошку коли граєш із шахраями. Тим більше що це прямий союзник вісі зла і тим більше що сам венесуельський народ гадаю буде не проти демократії, це ж не середньовічні афганські бедуїни.
показати весь коментар
12.01.2026 12:37 Відповісти
А от "виконувачем обов'язків президента РФ слабо. Показати свою зухвалість на слабому НАПЕВНО потребує особливого "геройства"
показати весь коментар
12.01.2026 12:38 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 12:39 Відповісти
Народна прикмета:
"Якщо в Дональда Трампа проявляється психологічне загострення - це до ранньої весни."
🤭🤭🤭

А взагалі, дєд красава!
Дон Кіхот просто відпочиває.😂
показати весь коментар
12.01.2026 12:51 Відповісти
Отакой, мабуть і платню за суміство отримає чи малу в добові.
Тай і взагалі чого вже там, оголошуй себе вже паханом римським або відразу Богом.
показати весь коментар
12.01.2026 12:52 Відповісти
Світ перетворюється на божевільню. Якщо розумні обманюють очікування, це ще не означає, що дурні його врятують.
показати весь коментар
12.01.2026 12:54 Відповісти
«Дональд Трамп Штормонароджений, з дому Трампів, перший свого імені, Неопалимий, Король Венесуели , Король аналів, реднеків і перших людей, Кхалісі Мексиканської затоки, Руйнівник Кайданів і Мати драконів»
показати весь коментар
12.01.2026 13:03 Відповісти
Логіка дідів презів: якщо у вас вдома бардак, - робити порядки це скучно, зробіть бардак сусідам.
показати весь коментар
12.01.2026 13:05 Відповісти
ну да, а потім він буде розказувати, шо після виборів у Конгрес його нібито папжєрєдніки почнуть імпічити просто так. Ну да нуда. Там діду вже майже громадянська війна у тебе всередині з "терористами" , як ти їх назавав, бо Мінєсота не погодиться на таку лажу
показати весь коментар
12.01.2026 13:17 Відповісти
Покладіть його в палату між Наполеоном та Цезарем, так діду буде комфортно.
показати весь коментар
12.01.2026 13:28 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп,замените собой ещё и шашлычника.
показати весь коментар
12.01.2026 13:45 Відповісти
"Как же он работал в очистке?"
показати весь коментар
12.01.2026 13:45 Відповісти
давай ще в Ураїну, на пів ставки
показати весь коментар
12.01.2026 13:57 Відповісти
Тю, щось дід продешевив, треба було відразу об'явити себе президентом усього всесвіту, а не якоїсь там Венесуели.
показати весь коментар
12.01.2026 20:45 Відповісти
 
 