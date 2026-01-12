Трамп оголосив себе "виконувачем обов’язків президента Венесуели". ФОТО
Президент США Дональд Трамп назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели".
Відповідне фото, стилізоване під скриншот з Вікіпедії, він опублікував у Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
На скріншоті, поширеному в мережі, зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року.
Цей крок викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та здивування серед політичних аналітиків, адже офіційно Дональд Трамп не займає жодних державних посад у Венесуелі.
Наразі офіційних коментарів від Білого дому чи представників венесуельської опозиції щодо цієї публікації немає.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
менше кацапам та китайозам буде
Порадував всіх Трамп
- От ще Гренландію візьму
- Там буде новий штат!
- І якщо діло так піде
- То буду Цар Землі!
- Всі будуть дупу цілувать
- Не комусь, а мені !!!
"Якщо в Дональда Трампа проявляється психологічне загострення - це до ранньої весни."
🤭🤭🤭
А взагалі, дєд красава!
Дон Кіхот просто відпочиває.😂
Тай і взагалі чого вже там, оголошуй себе вже паханом римським або відразу Богом.