Трамп оголосив себе "виконувачем обов’язків президента Венесуели". ФОТО

Президент США Дональд Трамп назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели".

Відповідне фото, стилізоване під скриншот з Вікіпедії, він опублікував у Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

На скріншоті, поширеному в мережі, зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року.

Цей крок викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та здивування серед політичних аналітиків, адже офіційно Дональд Трамп не займає жодних державних посад у Венесуелі.

Наразі офіційних коментарів від Білого дому чи представників венесуельської опозиції щодо цієї публікації немає.

Що передувало?

