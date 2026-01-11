США могут снять дополнительные санкции с Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти, - Бессент

Уже на следующей неделе США могут отменить дополнительные санкции против Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти.

Об этом в интервью Reuters сказал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ.

Дополнительные санкции с Венесуэлы могут снять

Глава американского Минфина отметил, что почти $5 млрд замороженных денежных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования МВФ могут быть использованы для восстановления экономики страны.

"Мы отменим санкции на нефть, которая будет продаваться", - сказал Бессент.

Министра также спросили, когда с Венесуэлы могут быть сняты дополнительные санкции.

"Это может произойти уже на следующей неделе", - ответил Бессент, однако не уточнил, какие именно санкции.

Что предшествовало?

