США могут снять дополнительные санкции с Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти, - Бессент
Уже на следующей неделе США могут отменить дополнительные санкции против Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти.
Об этом в интервью Reuters сказал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ.
Дополнительные санкции с Венесуэлы могут снять
Глава американского Минфина отметил, что почти $5 млрд замороженных денежных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования МВФ могут быть использованы для восстановления экономики страны.
"Мы отменим санкции на нефть, которая будет продаваться", - сказал Бессент.
Министра также спросили, когда с Венесуэлы могут быть сняты дополнительные санкции.
"Это может произойти уже на следующей неделе", - ответил Бессент, однако не уточнил, какие именно санкции.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
