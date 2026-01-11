США можуть зняти додаткові санкції з Венесуели, щоб полегшити продаж нафти, - Бессент
Вже наступного тижня США можуть скасувати додаткові санкції проти Венесуели, щоб полегшити продаж нафти.
Про це в інтерв’ю Reuters сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ.
Додаткові санкції з Венесуели можуть зняти
Глава американського Мінфіну зазначив, що майже $5 млрд заморожених грошових активів Венесуели в спеціальних правах запозичення МВФ можуть бути використані для відновлення економіки країни.
"Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися",- сказав Бессент.
Міністра також запитали, коли з Венесуели можуть бути зняті додаткові санкції.
"Це може статися вже наступного тижня",- відповів Бессент, втім не уточнив, які саме санкції.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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