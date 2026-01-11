США можуть зняти додаткові санкції з Венесуели, щоб полегшити продаж нафти, - Бессент

Вже наступного тижня США можуть скасувати додаткові санкції проти Венесуели, щоб полегшити продаж нафти.

Про це в інтерв’ю Reuters сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Додаткові санкції з Венесуели можуть зняти

Глава американського Мінфіну зазначив, що майже $5 млрд заморожених грошових активів Венесуели в спеціальних правах запозичення МВФ можуть бути використані для відновлення економіки країни.

"Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися",- сказав Бессент.

Міністра також запитали, коли з Венесуели можуть бути зняті додаткові санкції.

"Це може статися вже наступного тижня",- відповів Бессент, втім не уточнив, які саме санкції.

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Що передувало?

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