Освобождены трое украинцев, которых незаконно удерживали в Венесуэле
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сейчас они в безопасности и уже в пути к своим родным. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров.
Искренне благодарны всем, кто способствовал их освобождению", - отметил глава МИД.
События в Венесуэле
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
