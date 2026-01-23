На арештоване майно зрадника Захарченка шукають управителя, - т.в.о. голови АРМА Максименко

Аукціон з пошуку управителя майном ексочільника МВС часів Януковича Захарченка наразі триває.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Агентства Ярослава Максименко.

Подробиці

"Наразі триває аукціон з пошуку управителя цього майна, де є п’ять скарг. Я вважала, що на цей актив буде складно знайти комерційного управителя, але він є, і зараз тривають процедури оскарження з боку іншого учасника конкурсу.

При цьому у нас є законом передбачений дедлайн – 1 лютого. І якщо процедури до цього часу не будуть завершені, їх треба скасовувати і розпочинати усе заново за процедурами, які ще треба спочатку побудувати", - зазначила вона.

Йдеться про будинок в Царському селі і ще один будинок в Конча-Заспі.

Максименко пояснила, що АРМА не приймало активи, поки не знайде управителя.

"Тобто, є рішення суду, АРМА проводить конкурс, знаходить управителя. В цей час приймає актив від органу досудового розслідування і передає його управителю для того, щоб не нести витрати на його утримання. Так працювала система", - розповіла т.в.о. голови Агентства.

Водночас, зазначила вона, за цей актив ніхто не відповідав через "дефект системи", через що вона не працювала.

"Це не тільки стосується будинків Захарченка. Я вже казала, що у АРМА є рішення судів на понад 100 тисяч активів. Але прийняті агентством тільки ті активи, які передані в управління.

Під час виїзду на огляд цього активу ми мали доступ лише до гостьового будинку у Конча-Заспі. У інші будинки потрапити не вдалося. Станом на сьогодні в мене немає підтвердженої інформації про те, що саме відбувається з цим активом.

Буде управитель, встановимо фізичний контроль і передамо йому", - додала вона.

Передачу АРМА здійснює орган досудового розслідування або прокуратура. У випадку з майном Захарченка - Офіс Генпрокурора або за його дорученням ДБР.

"Водночас, якщо конкурс із відбору управителя не буде завершений і процедуру доведеться скасувати, нова модель, передбачена законом, дозволяє АРМА фізично прийняти актив на себе за актом приймання-передачі — незалежно від того, визначено управителя чи ні", - підсумувала Максименко.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

