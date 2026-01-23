На арестованное имущество предателя Захарченко ищут управляющего, - и.о. главы АРМА Максименко

Аукцион по поиску управляющего имуществом экс-главы МВД времен Януковича Захарченко продолжается.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. главы Агентства Ярослава Максименко.

"В настоящее время продолжается аукцион по поиску управляющего этим имуществом, где есть пять жалоб. Я считала, что на этот актив будет сложно найти коммерческого управляющего, но он есть, и сейчас продолжаются процедуры обжалования со стороны другого участника конкурса.

При этом у нас есть предусмотренный законом дедлайн – 1 февраля. И если процедуры к этому времени не будут завершены, их нужно отменять и начинать все заново по процедурам, которые еще нужно сначала построить", – отметила она.

Речь идет о доме в Царском селе и еще одном доме в Конча-Заспе.

Максименко пояснила, что АРМА не принимало активы, пока не найдет управляющего.

"То есть, есть решение суда, АРМА проводит конкурс, находит управляющего. В это время принимает актив от органа досудебного расследования и передает его управляющему для того, чтобы не нести расходы на его содержание. Так работала система", - рассказала и.о. главы Агентства.

В то же время, отметила она, за этот актив никто не отвечал из-за "дефекта системы", из-за чего она не работала.

"Это касается не только домов Захарченко. Я уже говорила, что у АРМА есть решения судов на более 100 тысяч активов. Но приняты агентством только те активы, которые переданы в управление.

Во время выезда на осмотр этого актива мы имели доступ только к гостевому дому в Конча-Заспе. В другие дома попасть не удалось. На сегодняшний день у меня нет подтвержденной информации о том, что именно происходит с этим активом.

Будет управляющий, установим физический контроль и передадим ему", - добавила она.

Передачу АРМА осуществляет орган досудебного расследования или прокуратура. В случае с имуществом Захарченко - Офис Генпрокурора или по его поручению ГБР.

"В то же время, если конкурс по отбору управляющего не будет завершен и процедуру придется отменить, новая модель, предусмотренная законом, позволяет АРМА физически принять актив на себя по акту приема-передачи — независимо от того, определен управляющий или нет", - подытожила Максименко.

Что предшествовало

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

