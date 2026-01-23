Мерц позитивно оцінює початок мирних перемовин між Україною, США та РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав початок в ОАЕ тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією про завершення російської війни.

Про це глава німецького уряду заявив журналістам у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Оцінка Німеччини

"Те, що ці переговори зараз відбуваються саме в такому форматі, –– це наш спільний намір і узгоджене рішення зі Сполученими Штатами Америки", - зазначив Мерц.

За словами канцлера ФРН, між Україною, США та європейськими країнами існує "дуже тісна координація".

Своєю чергою заступник речника уряду ФРН Штефан Маєр зауважив, що в Берліні з обережністю оцінюють перспективи тристоронніх переговорів щодо завершення війни, які проходять в Абу-Дабі.

За його словами, позиція німецького уряду незмінна: мирна угода має бути спрямована на досягнення довгострокового й сталого миру:

"Нічого не буде досягнуто, якщо мирна угода зрештою стане лише паузою для Росії, щоб згодом знову розпочати агресію".

Тристоронні переговори в ОАЕ

Нагадаємо, 23 січня почалися дводенні переговори між представниками України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Абу-Дабі.

Президент Зеленський заявив, що на цих переговорах обговорюватимуся питання Донбасу. У перший день обговорювали параметри завершення війни.

Перед цим переговірники США провели двосторонні переговори й з Україною, і з Росію. У Кремлі повідомили, що диктатор Володимир Путін повторив американцям претензії щодо українських територій.

