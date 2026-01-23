Мерц позитивно оцінює початок мирних перемовин між Україною, США та РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав початок в ОАЕ тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією про завершення російської війни.

Про це глава німецького уряду заявив журналістам у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Оцінка Німеччини

"Те, що ці переговори зараз відбуваються саме в такому форматі, –– це наш спільний намір і узгоджене рішення зі Сполученими Штатами Америки", - зазначив Мерц.

За словами канцлера ФРН, між Україною, США та європейськими країнами існує "дуже тісна координація".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу, - Умєров

Своєю чергою заступник речника уряду ФРН Штефан Маєр зауважив, що в Берліні з обережністю оцінюють перспективи тристоронніх переговорів щодо завершення війни, які проходять в Абу-Дабі.

За його словами, позиція німецького уряду незмінна: мирна угода має бути спрямована на досягнення довгострокового й сталого миру:

"Нічого не буде досягнуто, якщо мирна угода зрештою стане лише паузою для Росії, щоб згодом знову розпочати агресію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це наш найбільший сусід": Мерц озвучив перспективу відносин з Росією

Тристоронні переговори в ОАЕ

  • Нагадаємо, 23 січня почалися дводенні переговори між представниками України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Абу-Дабі.
  • Президент Зеленський заявив, що на цих переговорах обговорюватимуся питання Донбасу. У перший день обговорювали параметри завершення війни.
  • Перед цим переговірники США провели двосторонні переговори й з Україною, і з Росію. У Кремлі повідомили, що диктатор Володимир Путін повторив американцям претензії щодо українських територій. 

раися полностью недоговороспособна, гер
чем там разведка твоя занимается?
24.01.2026 07:26 Відповісти
Тупо лиже трампу..
Америкоси ж похвалили вчора зєліну делегацію. Значить підписують всі протоколи, здають за плану...
24.01.2026 13:32 Відповісти
Підлизав трампу !!!!
Расія агресор і трампон взагалі стороннья країна, НЕ союзник вже
24.01.2026 13:31 Відповісти
Шольца переріс, а до Черчіля не доріс, застряг десь між Чемберленом і Даладьє.
24.01.2026 22:59 Відповісти
 
 