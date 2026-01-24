Мерц положительно оценивает начало мирных переговоров между Украиной, США и РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал начало в ОАЭ трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о завершении российской войны.

Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Оценка Германии

"То, что эти переговоры сейчас проходят именно в таком формате, –– это наше общее намерение и согласованное решение с Соединенными Штатами Америки", –– отметил Мерц.

По словам канцлера ФРГ, между Украиной, США и европейскими странами существует "очень тесная координация".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу, - Умеров

В свою очередь заместитель спикера правительства ФРГ Штефан Майер отметил, что в Берлине с осторожностью оценивают перспективы трехсторонних переговоров по завершению войны, которые проходят в Абу-Даби.

По его словам, позиция немецкого правительства неизменна: мирное соглашение должно быть направлено на достижение долгосрочного и устойчивого мира:

"Ничего не будет достигнуто, если мирное соглашение в конечном итоге станет лишь паузой для России, чтобы впоследствии снова начать агрессию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это наш самый большой сосед": Мерц озвучил перспективу отношений с Россией

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

Напомним, 23 января начались двухдневные переговоры между представителями Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Абу-Даби.

Президент Зеленский заявил, что на этих переговорах будут обсуждаться вопросы Донбасса. В первый день обсуждались параметры завершения войны.

Перед этим переговорщики США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией. В Кремле сообщили, что диктатор Владимир Путин повторил американцам претензии по украинским территориям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу, - Умеров