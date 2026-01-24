Новости Мирные переговоры Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Мерц положительно оценивает начало мирных переговоров между Украиной, США и РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал начало в ОАЭ трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о завершении российской войны.

Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Оценка Германии

"То, что эти переговоры сейчас проходят именно в таком формате, –– это наше общее намерение и согласованное решение с Соединенными Штатами Америки", –– отметил Мерц.

По словам канцлера ФРГ, между Украиной, США и европейскими странами существует "очень тесная координация".

В свою очередь заместитель спикера правительства ФРГ Штефан Майер отметил, что в Берлине с осторожностью оценивают перспективы трехсторонних переговоров по завершению войны, которые проходят в Абу-Даби.

По его словам, позиция немецкого правительства неизменна: мирное соглашение должно быть направлено на достижение долгосрочного и устойчивого мира:

"Ничего не будет достигнуто, если мирное соглашение в конечном итоге станет лишь паузой для России, чтобы впоследствии снова начать агрессию".

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

  • Напомним, 23 января начались двухдневные переговоры между представителями Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Абу-Даби.
  • Президент Зеленский заявил, что на этих переговорах будут обсуждаться вопросы Донбасса. В первый день обсуждались параметры завершения войны.
  • Перед этим переговорщики США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией. В Кремле сообщили, что диктатор Владимир Путин повторил американцам претензии по украинским территориям. 

раися полностью недоговороспособна, гер
чем там разведка твоя занимается?
24.01.2026 07:26 Ответить
Тупо лиже трампу..
Америкоси ж похвалили вчора зєліну делегацію. Значить підписують всі протоколи, здають за плану...
24.01.2026 13:32 Ответить
Підлизав трампу !!!!
Расія агресор і трампон взагалі стороннья країна, НЕ союзник вже
24.01.2026 13:31 Ответить
Шольца переріс, а до Черчіля не доріс, застряг десь між Чемберленом і Даладьє.
24.01.2026 22:59 Ответить
 
 