Мерц положительно оценивает начало мирных переговоров между Украиной, США и РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал начало в ОАЭ трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о завершении российской войны.
Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Оценка Германии
"То, что эти переговоры сейчас проходят именно в таком формате, –– это наше общее намерение и согласованное решение с Соединенными Штатами Америки", –– отметил Мерц.
По словам канцлера ФРГ, между Украиной, США и европейскими странами существует "очень тесная координация".
В свою очередь заместитель спикера правительства ФРГ Штефан Майер отметил, что в Берлине с осторожностью оценивают перспективы трехсторонних переговоров по завершению войны, которые проходят в Абу-Даби.
По его словам, позиция немецкого правительства неизменна: мирное соглашение должно быть направлено на достижение долгосрочного и устойчивого мира:
"Ничего не будет достигнуто, если мирное соглашение в конечном итоге станет лишь паузой для России, чтобы впоследствии снова начать агрессию".
Трехсторонние переговоры в ОАЭ
- Напомним, 23 января начались двухдневные переговоры между представителями Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Абу-Даби.
- Президент Зеленский заявил, что на этих переговорах будут обсуждаться вопросы Донбасса. В первый день обсуждались параметры завершения войны.
- Перед этим переговорщики США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией. В Кремле сообщили, что диктатор Владимир Путин повторил американцам претензии по украинским территориям.
чем там разведка твоя занимается?
Америкоси ж похвалили вчора зєліну делегацію. Значить підписують всі протоколи, здають за плану...
Расія агресор і трампон взагалі стороннья країна, НЕ союзник вже