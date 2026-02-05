Прем’єр Естонії Міхал про заяви президента Каріса щодо ідеї поступок України: "Достатньо Донбасу, чи потрібно віддати ще й Київ?"

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що слова президента Алара Каріса про можливі територіальні поступки України заради миру та ідею призначення спецпредставника ЄС для переговорів суперечать принциповим цінностям естонської держави.

Позиція уряду Естонії

Міхал наголосив, що незмінною зовнішньополітичною лінією Естонії залишається підтримка України та посилення тиску на Росію. За його словами, будь-які сепаратні переговори з Володимиром Путіним є неприйнятними.

"Я не вважаю доречними сепаратні переговори з Путіним, запрошення його за стіл переговорів і легітимацію. Єдине - це тиск на Росію", - заявив прем’єр.

Він перелічив інструменти такого тиску, зокрема боротьбу з "тіньовим флотом", обмеження доступу до активів та візові обмеження для осіб, пов’язаних із війною.

Роль ЄС у переговорах

Міхал також відкинув твердження, що Європейський Союз нібито не залучений до мирного процесу.

"Європейський Союз постійно перебуває за столом переговорів. Ми перебуваємо там разом з Україною", - зазначив він, додавши, що до цього процесу дедалі частіше долучаються і США.

Про територіальні поступки

Коментуючи ідею миру шляхом передачі частини українських територій Росії, Міхал заявив, що справжня мета Кремля полягає не в захопленні окремих регіонів, а у знищенні суверенітету України.

"Що це за шматочок? Чи достатньо Донбасу, чи потрібно віддати ще й Київ?" - наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що вважає заяви президента Каріса невдалими, попри добрі особисті стосунки з ним.

Що передувало?

Нагадаємо, що нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів із РФ.

