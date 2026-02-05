РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16334 посетителя онлайн
Новости Территориальные уступки
3 960 6

Премьер Эстонии Михал о заявлениях президента Кариса относительно идеи уступок Украины: "Достаточно Донбасса, нужно ли отдавать еще и Киев?"

Увеличение расходов на оборону. Эстония представила план

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что слова президента Алара Кариса о возможных территориальных уступках Украины ради мира и идея назначения спецпредставителя ЕС для переговоров противоречат принципиальным ценностям эстонского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция правительства Эстонии

Михал подчеркнул, что неизменной внешнеполитической линией Эстонии остается поддержка Украины и усиление давления на Россию. По его словам, любые сепаратные переговоры с Владимиром Путиным неприемлемы.

"Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное - это давление на Россию", - заявил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даже если кто-то признает наши оккупированные территории "российскими" - это ничего не даст, - Зеленский. ВИДЕО

Он перечислил инструменты такого давления, в частности борьбу с "теневым флотом", ограничение доступа к активам и визовые ограничения для лиц, связанных с войной.

Роль ЕС в переговорах

Михал также отверг утверждение, что Европейский Союз якобы не вовлечен в мирный процесс.

"Европейский Союз постоянно находится за столом переговоров. Мы находимся там вместе с Украиной", - отметил он, добавив, что к этому процессу все чаще присоединяются и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о Донбассе: Польша не признает регион российским

О территориальных уступках

Комментируя идею мира путем передачи части украинских территорий России, Михал заявил, что истинная цель Кремля заключается не в захвате отдельных регионов, а в уничтожении суверенитета Украины.

"Что это за кусочек? Достаточно ли Донбасса, или нужно отдать еще и Киев?" - подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что считает заявления президента Кариса неудачными, несмотря на хорошие личные отношения с ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы захватить Донбасс, России придется заплатить за это 800 тыс. трупов своих солдат, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
  • Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перечень спорных вопросов относительно мира в Украине значительно сократился, но самые сложные остались, - Рубио

Автор: 

Эстония (1631) территориальная целостность (380)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дорога редакціє! Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дякую!
показать весь комментарий
05.02.2026 17:36 Ответить
Згідно Оманських перемовин, ще лівобережжя Київа.
показать весь комментарий
05.02.2026 17:51 Ответить
Ти їх бачив особисто?
показать весь комментарий
05.02.2026 19:32 Ответить
що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що хуісія не виявляє реальної готовності до миру. Джерело: https://censor.net/ua/n359909

А ****** на воротник таким пердиЗЕнтам !
показать весь комментарий
05.02.2026 18:00 Ответить
Послал на@й, но с уважением... Учитесь как это делается(для любителей).
показать весь комментарий
05.02.2026 18:01 Ответить
"незмінною зовнішньополітичною лінією Естонії залишається підтримка України та посилення тиску на Росію"

Так, Естонія тисне потужно. Ще трохи, і кацапи в паніці побіжать...
показать весь комментарий
05.02.2026 22:45 Ответить
 
 