Премьер Эстонии Михал о заявлениях президента Кариса относительно идеи уступок Украины: "Достаточно Донбасса, нужно ли отдавать еще и Киев?"
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что слова президента Алара Кариса о возможных территориальных уступках Украины ради мира и идея назначения спецпредставителя ЕС для переговоров противоречат принципиальным ценностям эстонского государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Позиция правительства Эстонии
Михал подчеркнул, что неизменной внешнеполитической линией Эстонии остается поддержка Украины и усиление давления на Россию. По его словам, любые сепаратные переговоры с Владимиром Путиным неприемлемы.
"Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное - это давление на Россию", - заявил премьер.
Он перечислил инструменты такого давления, в частности борьбу с "теневым флотом", ограничение доступа к активам и визовые ограничения для лиц, связанных с войной.
Роль ЕС в переговорах
Михал также отверг утверждение, что Европейский Союз якобы не вовлечен в мирный процесс.
"Европейский Союз постоянно находится за столом переговоров. Мы находимся там вместе с Украиной", - отметил он, добавив, что к этому процессу все чаще присоединяются и США.
О территориальных уступках
Комментируя идею мира путем передачи части украинских территорий России, Михал заявил, что истинная цель Кремля заключается не в захвате отдельных регионов, а в уничтожении суверенитета Украины.
"Что это за кусочек? Достаточно ли Донбасса, или нужно отдать еще и Киев?" - подчеркнул премьер.
Он подчеркнул, что считает заявления президента Кариса неудачными, несмотря на хорошие личные отношения с ним.
Что предшествовало?
- Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
- Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую!
А ****** на воротник таким пердиЗЕнтам !
Так, Естонія тисне потужно. Ще трохи, і кацапи в паніці побіжать...