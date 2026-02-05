Премьер Эстонии Михал о заявлениях президента Кариса относительно идеи уступок Украины: "Достаточно Донбасса, нужно ли отдавать еще и Киев?"

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что слова президента Алара Кариса о возможных территориальных уступках Украины ради мира и идея назначения спецпредставителя ЕС для переговоров противоречат принципиальным ценностям эстонского государства.

Позиция правительства Эстонии

Михал подчеркнул, что неизменной внешнеполитической линией Эстонии остается поддержка Украины и усиление давления на Россию. По его словам, любые сепаратные переговоры с Владимиром Путиным неприемлемы.

"Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное - это давление на Россию", - заявил премьер.

Он перечислил инструменты такого давления, в частности борьбу с "теневым флотом", ограничение доступа к активам и визовые ограничения для лиц, связанных с войной.

Роль ЕС в переговорах

Михал также отверг утверждение, что Европейский Союз якобы не вовлечен в мирный процесс.

"Европейский Союз постоянно находится за столом переговоров. Мы находимся там вместе с Украиной", - отметил он, добавив, что к этому процессу все чаще присоединяются и США.

О территориальных уступках

Комментируя идею мира путем передачи части украинских территорий России, Михал заявил, что истинная цель Кремля заключается не в захвате отдельных регионов, а в уничтожении суверенитета Украины.

"Что это за кусочек? Достаточно ли Донбасса, или нужно отдать еще и Киев?" - подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что считает заявления президента Кариса неудачными, несмотря на хорошие личные отношения с ним.

Что предшествовало?

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

