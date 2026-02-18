Війна РФ проти України зайшла в глухий кут, - розвідка Туреччини

У турецькій розвідці вважають, що війна РФ проти України зайшла у стратегічний глухий кут.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Національної розвідувальної організації (MİT) Туреччини за 2025 рік.

"2025 рік минув у тіні воєн і конфліктів, став роком підриву глобальних норм і цінностей, неспроможності чинного міжнародного порядку ефективно розв’язувати кризи, переосмислення стратегічних балансів, стрімкої зміни геоекономічних співвідношень та кратного зростання ризиків, пов’язаних із технологічним розвитком", - сказав глава MİT Ібрагім Калин.

За його словами, традиційні загрози безпеці дедалі більше набували гібридного характеру, а вплив невизначеності та хаосу відчувався в усьому світі.

"Війна між Росією та Україною досягла точки стратегічного глухого кута між військовою підтримкою Заходу та стратегією індустріального виснаження з боку Росії.

Поки сторони опинилися між вимогами територіальних поступок і гарантіями безпеки за столом переговорів, характер війни еволюціонував у бік ядерного протистояння та зростаючого застосування автономних систем озброєння", - пояснив Калин.

Раніше видання NYT повідомляло із посиланням на джерела, що Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки.

