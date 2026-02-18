Війна РФ проти України зайшла в глухий кут, - розвідка Туреччини

Війна зайшла у глухий кут? Що кажуть у турецькій розвідці?

У турецькій розвідці вважають, що війна РФ проти України зайшла у стратегічний глухий кут.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Національної розвідувальної організації (MİT) Туреччини за 2025 рік.

Подробиці

"2025 рік минув у тіні воєн і конфліктів, став роком підриву глобальних норм і цінностей, неспроможності чинного міжнародного порядку ефективно розв’язувати кризи, переосмислення стратегічних балансів, стрімкої зміни геоекономічних співвідношень та кратного зростання ризиків, пов’язаних із технологічним розвитком", - сказав глава MİT Ібрагім Калин.

За його словами, традиційні загрози безпеці дедалі більше набували гібридного характеру, а вплив невизначеності та хаосу відчувався в усьому світі.

"Війна між Росією та Україною досягла точки стратегічного глухого кута між військовою підтримкою Заходу та стратегією індустріального виснаження з боку Росії.

Поки сторони опинилися між вимогами територіальних поступок і гарантіями безпеки за столом переговорів, характер війни еволюціонував у бік ядерного протистояння та зростаючого застосування автономних систем озброєння", - пояснив Калин.

Що передувало?

Раніше видання NYT повідомляло із посиланням на джерела, що Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки.

Топ коментарі
То нехай рашка виходить з війни та повертає всіх полонених та заручників !!
18.02.2026 14:57 Відповісти
Ну навчіть цього кота читати, якщо він глухий.
18.02.2026 15:03 Відповісти
не кине, бо панда йому тестикули відірве та змусить з'їсти без солі
18.02.2026 15:01 Відповісти
То нехай рашка виходить з війни та повертає всіх полонених та заручників !!
18.02.2026 14:57 Відповісти
Ні-ні, то Україна повинна обєспєчіть достіжєніє всєх цєлєй сво.
Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT
18.02.2026 14:59 Відповісти
Допомагає трамп, нажаль.
18.02.2026 17:19 Відповісти
Чому ж у глухий кут зайшла війна. ***** ще може ядрьону бімбу на нас кинути і тоді війна тільки почнеться.
18.02.2026 14:58 Відповісти
не кине, бо панда йому тестикули відірве та змусить з'їсти без солі
18.02.2026 15:01 Відповісти
Думаєте, що загнаний у кут пацюк злякається панду?
18.02.2026 15:04 Відповісти
ні, не злякається
він його вже боїться до усрачки
тому ***** постійно погрожує ядрьоною бімбою, бо чітко знає, шо за його тимчасового життя цього вже не буде
18.02.2026 15:06 Відповісти
одни куты глухые везде
18.02.2026 15:03 Відповісти
Ну навчіть цього кота читати, якщо він глухий.
18.02.2026 15:03 Відповісти
Коли кіт глухий, це ще не вирок!
18.02.2026 15:06 Відповісти
Глухий кіт? Ой не чує кіт!
18.02.2026 15:05 Відповісти
Вона вже як більше 2 років в глухому куті
18.02.2026 15:06 Відповісти
Так. За три дні "взяли" Київ, а Донецьку і Луганську області не можуть за час, довший за ВВ війну.
18.02.2026 17:22 Відповісти
ВІЙНА, САМА ПО СОБІ НЕ МОЖЕ ЗАЙТИ В ГЛУХИЙ КУТ,В " ГЛУХИЙ КУТ " ВІЙНУ ЗАВОДИТЬ ТОЙ ХТО ЇЇ РОЗПОЧАВ І ЦІ ХТО ЙОМУ В ЦЬОМУ ДОПОМАГАЮТЬ І ДОЗВОЛЯЮТЬ ,А ЦЕ США ЄС НАТО І КИТАЙ
18.02.2026 15:10 Відповісти
Весною все оживиться, не варто переживати. Щороку таке.
18.02.2026 15:18 Відповісти
Тема про глухого кота не розкрита!
18.02.2026 15:25 Відповісти
А що говорить розвідка Парагваю?
18.02.2026 15:25 Відповісти
Не було і немає ніякого глухого кута, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця звільненням усіх своїх територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
18.02.2026 15:51 Відповісти
Десь ми вже це чули. Розповідайте це кацапам, бо вони впевнені у протилежному.
18.02.2026 16:10 Відповісти
 
 