Война РФ против Украины зашла в тупик, - разведка Турции
В турецкой разведке считают, что война РФ против Украины зашла в стратегический тупик.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Национальной разведывательной организации (MİT) Турции за 2025 год.
Подробности
"2025 год прошел в тени войн и конфликтов, стал годом подрыва глобальных норм и ценностей, неспособности действующего международного порядка эффективно решать кризисы, переосмысления стратегических балансов, стремительного изменения геоэкономических соотношений и кратного роста рисков, связанных с технологическим развитием", - сказал глава MİT Ибрагим Калин.
По его словам, традиционные угрозы безопасности все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.
"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России.
Пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения", - пояснил Калин.
Что предшествовало?
Ранее издание NYT сообщало со ссылкой на источники, чтоПутин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года.
Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT
він його вже боїться до усрачки
тому ***** постійно погрожує ядрьоною бімбою, бо чітко знає, шо за його тимчасового життя цього вже не буде