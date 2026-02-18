РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
3 506 17

Война РФ против Украины зашла в тупик, - разведка Турции

Война зашла в тупик? Что говорят в турецкой разведке?

В турецкой разведке считают, что война РФ против Украины зашла в стратегический тупик.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Национальной разведывательной организации (MİT) Турции за 2025 год.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"2025 год прошел в тени войн и конфликтов, стал годом подрыва глобальных норм и ценностей, неспособности действующего международного порядка эффективно решать кризисы, переосмысления стратегических балансов, стремительного изменения геоэкономических соотношений и кратного роста рисков, связанных с технологическим развитием", - сказал глава MİT Ибрагим Калин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не хочет мира, а только тянет время, - Bloomberg

По его словам, традиционные угрозы безопасности все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России.

Пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения", - пояснил Калин.

Читайте: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее издание NYT сообщало со ссылкой на источники, чтоПутин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года.

Читайте также: Путина не остановить поцелуями или цветами. Я не хочу повторять ошибки предшественников, - Зеленский

Автор: 

россия (22136) Турция (643) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ну навчіть цього кота читати, якщо він глухий.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:03 Ответить
+5
То нехай рашка виходить з війни та повертає всіх полонених та заручників !!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:57 Ответить
+5
не кине, бо панда йому тестикули відірве та змусить з'їсти без солі
показать весь комментарий
18.02.2026 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То нехай рашка виходить з війни та повертає всіх полонених та заручників !!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:57 Ответить
Ні-ні, то Україна повинна обєспєчіть достіжєніє всєх цєлєй сво.
Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT
показать весь комментарий
18.02.2026 14:59 Ответить
Чому ж у глухий кут зайшла війна. ***** ще може ядрьону бімбу на нас кинути і тоді війна тільки почнеться.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:58 Ответить
не кине, бо панда йому тестикули відірве та змусить з'їсти без солі
показать весь комментарий
18.02.2026 15:01 Ответить
Думаєте, що загнаний у кут пацюк злякається панду?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:04 Ответить
ні, не злякається
він його вже боїться до усрачки
тому ***** постійно погрожує ядрьоною бімбою, бо чітко знає, шо за його тимчасового життя цього вже не буде
показать весь комментарий
18.02.2026 15:06 Ответить
одни куты глухые везде
показать весь комментарий
18.02.2026 15:03 Ответить
Ну навчіть цього кота читати, якщо він глухий.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:03 Ответить
Коли кіт глухий, це ще не вирок!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:06 Ответить
Глухий кіт? Ой не чує кіт!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:05 Ответить
Вона вже як більше 2 років в глухому куті
показать весь комментарий
18.02.2026 15:06 Ответить
ВІЙНА, САМА ПО СОБІ НЕ МОЖЕ ЗАЙТИ В ГЛУХИЙ КУТ,В " ГЛУХИЙ КУТ " ВІЙНУ ЗАВОДИТЬ ТОЙ ХТО ЇЇ РОЗПОЧАВ І ЦІ ХТО ЙОМУ В ЦЬОМУ ДОПОМАГАЮТЬ І ДОЗВОЛЯЮТЬ ,А ЦЕ США ЄС НАТО І КИТАЙ
показать весь комментарий
18.02.2026 15:10 Ответить
Весною все оживиться, не варто переживати. Щороку таке.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:18 Ответить
Тема про глухого кота не розкрита!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:25 Ответить
А що говорить розвідка Парагваю?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:25 Ответить
Не було і немає ніякого глухого кута, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця звільненням усіх своїх територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Десь ми вже це чули. Розповідайте це кацапам, бо вони впевнені у протилежному.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:10 Ответить
 
 