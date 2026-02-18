Война РФ против Украины зашла в тупик, - разведка Турции

В турецкой разведке считают, что война РФ против Украины зашла в стратегический тупик.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Национальной разведывательной организации (MİT) Турции за 2025 год.

Подробности

"2025 год прошел в тени войн и конфликтов, стал годом подрыва глобальных норм и ценностей, неспособности действующего международного порядка эффективно решать кризисы, переосмысления стратегических балансов, стремительного изменения геоэкономических соотношений и кратного роста рисков, связанных с технологическим развитием", - сказал глава MİT Ибрагим Калин.

По его словам, традиционные угрозы безопасности все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России.

Пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения", - пояснил Калин.

Что предшествовало?

Ранее издание NYT сообщало со ссылкой на источники, чтоПутин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года.

