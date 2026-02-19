Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Угорщина пригрозила припинити постачання електрики та газу Україні

Будапешт ставить ультиматум Україні через нафтопровід Дружба

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапешт може зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Видання зазначається,  що заява посадовця пролунала після того, як напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.

Гуляш наголосив,  що угорська влада буде розглядати  інші заходи, якщо українці й надалі "триматимуть нафтопровід закритим".

"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив Гуляш.

За його словами, Угорщина координуватиме свої дії зі Словаччиною у цьому питанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо хоче відправити експертну групу в Україну для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Що передувало?

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".

Згодом Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Україна протягом 2025 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн тонн російської нафти, що на 14% менше, ніж у 2024 році (11,36 млн тонн).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан і Фіцо заявили, що постачання нафти через "Дружбу" для їхніх країн є критично необхідним

Интересно,что началось все это сразу после визита Рубио к этим двум дятлам
19.02.2026 14:14 Відповісти
🤪 🖕
Як повідомляє https://glavcom.ua/world/world-politics/khorvatija-vidmovilasja-transportuvati-rosijsku-naftu-dlja-uhorshchini-ta-slovachchini-1103293.html Главком: Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria
19.02.2026 14:16 Відповісти
Погрози - ознака слабкості .
Схоже - у орбанів починається істерика
19.02.2026 14:07 Відповісти
19.02.2026 14:07 Відповісти
Они и не так много всего поставляют ,а ты как я вижу чмошник играешь на ту сторону.
19.02.2026 14:51 Відповісти
Не сци..
19.02.2026 14:52 Відповісти
Да у пособників Обана на Закарпатті не буде світла, можно ще перевірити всіх в кого є громадянсьтво країни-пособника нацистської росії і хто там не знає Української а спілкується мовою країни-пособника нацистської росії на предмет можливої співпрації зі спецслужбами Орбана-путлера.
19.02.2026 14:59 Відповісти
Генерал Залужний якось пошуткував, що снідати він може з своїми хлопцями в Дебрецені, а обідати вже в Будапешті....

19.02.2026 14:52 Відповісти
"И на груди его сияла
Медаль за город Будапешт..."

19.02.2026 14:53 Відповісти
"Можим павтаріть ..." фюрер нацистської росії путлер
19.02.2026 15:00 Відповісти
Залазьте в ту трубу та носіть глечиками, якщо вам вона таааак треба
19.02.2026 14:08 Відповісти
Оце доїбались до України - чого мовчить ЄС? - Трампа на них немає
19.02.2026 14:09 Відповісти
рашистський гуляш погрожує
19.02.2026 14:09 Відповісти
американська агентура куйла працює
19.02.2026 14:23 Відповісти
Кучкуються суки. Та нічо - Карні зашкварить вєлічіє Трампа, він розкручує торгівельну асоціацію з поки 40 країн (вже попередньо погодились 27 європейських і 12 індоазіатських плюс Канада - 40) на противагу тарифному терору, загалом це півтора мільярда населення планети і на такий ринок ще підтягнуться країни середнячки, а це буде добрячий копняк по фінансовому домінуванню США. Бразильські банки вже провели угоди (здається для Китаю) десь на 30 млрд мимо Свіфт, а в ЄС розробляють свою альтернативну платіжну систему, і фінансові потоки з відсотками від торгівельних угод потечуть мимо Уолл-стріт. Світ на порозі грандіозного шухеру і Рокфеллерам, Карнегі, Блумбегам, Фордам зі своїми сенаторами варто почати вже виселяти дурдом з Білого дому.
19.02.2026 15:20 Відповісти
Я теж відразу на це звернув увагу.
19.02.2026 14:39 Відповісти
Ніхрена орбаноїди не зупинять. Тому що вони отримують за це гроші. Шантажисти і тварюки. Ну нічого. Скоро квітень. І в Угорщині нарешті з'явиться лояльна до України влада.
19.02.2026 14:14 Відповісти
19.02.2026 14:16 Відповісти
19.02.2026 14:21 Відповісти
Хай угорщина забезпечить трубопровід захистом від рашистських обстрілів на всьому протязі
Інакше нема резону його відновлювати. Але зєля такого не скаже.
19.02.2026 14:16 Відповісти
Цікаво як це чучело пояснить українським мадярам чому вони сидять без світла, бо саме вони постраждають. А можна це ще роздути, що вороги Угорщини орбани сіярти готові знищувати угорців, лише остатися біля корита і получати рашиські рублі.
19.02.2026 14:17 Відповісти
Цьому чучєлу посрати на українськіх мадярів. Вони про них будуть згадувати тільки тоді, коли цим можна якось підколоти Україну.
19.02.2026 14:19 Відповісти
"Один Віктор може думати про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта", - заявив президент.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/14/7231204/
19.02.2026 14:17 Відповісти
это не настоящий гуляш, гуляш вот:

Гуля́ш (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. gulyás, гуя́ш) - национальное блюдо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F венгров; кусочки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 говядины или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 телятины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) тушёные с копчёным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA шпиком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) луком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9 перцем (паприкой) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C картофелем
19.02.2026 14:17 Відповісти
"Герр гей Гуляш заявив..." - гею на цей раз пробачимо
19.02.2026 15:16 Відповісти
Этим угрозам не суждено сбыться. Венгрия, как и Словакия - это сломанный клаксон на локомотиве ЕС. Их мнение мало не влияет на движение состава.
19.02.2026 14:23 Відповісти
кацапи поламали нехай і відновлюють
19.02.2026 14:25 Відповісти
нефтепровод длинный: починят в одном месте, он может порваться в другом...
19.02.2026 14:29 Відповісти
Всенепременно!
Обязательно!
Конешно же ))
19.02.2026 15:41 Відповісти
Гуляша знімуть, а поставлять Шніцеля.
19.02.2026 14:31 Відповісти
не припинять. Брешуть. Бо газ і е/е в Україну подають інші країни Євросоюзу.
Можуть припинити лише постачання горючки власного виробництва.
19.02.2026 14:41 Відповісти
Немає підстав, щоби припинити поставки електроенергії й газу згідно комерційних контрактів.
Якщо дизель зупинили через нестачу нафти і оголошення надзвичайної ситуації, як форс-мажор, то по електроенергії такого бути не може, бо за правилами ЄС енергія і газ по мережах переміщується вільно, незалежно від державних кордонів.
Тож, якщо фіцо-орбани наважаться на цей демарш, тоді штрафи за невиконання контрактів будуть виплачувати вони зі своїх кишень.
19.02.2026 14:42 Відповісти
За це Угорщині вимкнуть найголовніше- європейські гроші. Так шо хай не кукурікають.
19.02.2026 15:12 Відповісти
не вимкнуть
19.02.2026 23:33 Відповісти
Ого,вона, Угорщина,ще й електрику і газ сюди постачає.
А зе ворогує з угорським лідером...
19.02.2026 15:46 Відповісти
Сьогодні з 0год до 10год ми одержали від Угорщини 2500Мват,з 10 до 12год до них від нас 220Мват(перший раз в цьому році до них),з 12 до 14год до нас 81Мват____тут:_https://transparency.entsoe.eu/transmission/physicalFlows?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22BZN%7C10Y1001C--000182%22%5D%2C%22st%22%3A%22BZN%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22MAP%22%2C%22df%22%3A%222026-02-19%22%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D
19.02.2026 17:25 Відповісти
Бо розуму зе немає-США піддержують орбана і якщо він переобереться нерви нам попсуємо і палок в колеса наставить.
19.02.2026 17:31 Відповісти
Для себе-має,а ось 73(47)-ті то ні.
19.02.2026 18:04 Відповісти
ще один тєфтєль з погрозами.
19.02.2026 15:47 Відповісти
А може "наша влада" заборонить імпорт продукції цих ідіотів? Не?А шо???))
19.02.2026 16:03 Відповісти
 
 