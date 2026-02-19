Угорщина пригрозила припинити постачання електрики та газу Україні

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапешт може зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Видання зазначається, що заява посадовця пролунала після того, як напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.

Гуляш наголосив, що угорська влада буде розглядати інші заходи, якщо українці й надалі "триматимуть нафтопровід закритим".

"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив Гуляш.

За його словами, Угорщина координуватиме свої дії зі Словаччиною у цьому питанні.

Що передувало?

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".

Згодом Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Україна протягом 2025 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн тонн російської нафти, що на 14% менше, ніж у 2024 році (11,36 млн тонн).

