Угорщина пригрозила припинити постачання електрики та газу Україні
Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапешт може зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telex.
Видання зазначається, що заява посадовця пролунала після того, як напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.
Гуляш наголосив, що угорська влада буде розглядати інші заходи, якщо українці й надалі "триматимуть нафтопровід закритим".
"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив Гуляш.
За його словами, Угорщина координуватиме свої дії зі Словаччиною у цьому питанні.
Що передувало?
Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".
Згодом Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
Україна протягом 2025 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн тонн російської нафти, що на 14% менше, ніж у 2024 році (11,36 млн тонн).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже - у орбанів починається істерика
.
Медаль за город Будапешт..."
.
Як повідомляє https://glavcom.ua/world/world-politics/khorvatija-vidmovilasja-transportuvati-rosijsku-naftu-dlja-uhorshchini-ta-slovachchini-1103293.html Главком: Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria
Інакше нема резону його відновлювати. Але зєля такого не скаже.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/14/7231204/
Гуля́ш (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. gulyás, гуя́ш) - национальное блюдо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F венгров; кусочки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 говядины или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 телятины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) тушёные с копчёным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA шпиком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) луком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9 перцем (паприкой) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C картофелем
Обязательно!
Конешно же ))
Можуть припинити лише постачання горючки власного виробництва.
Якщо дизель зупинили через нестачу нафти і оголошення надзвичайної ситуації, як форс-мажор, то по електроенергії такого бути не може, бо за правилами ЄС енергія і газ по мережах переміщується вільно, незалежно від державних кордонів.
Тож, якщо фіцо-орбани наважаться на цей демарш, тоді штрафи за невиконання контрактів будуть виплачувати вони зі своїх кишень.
А зе ворогує з угорським лідером...