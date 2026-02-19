Венгрия пригрозила прекратить поставки электричества и газа Украине

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапешт может остановить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

Издание отмечает, что заявление чиновника прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину.

Гуляш подчеркнул, что венгерские власти будут рассматривать другие меры, если украинцы и в дальнейшем "будут держать нефтепровод закрытым".

"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод "Дружба" на основании ложных аргументов", – заявил Гуляш.

По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.

Что предшествовало?

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".

Впоследствии Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 млн тонн российской нефти, что на 14% меньше, чем в 2024 году (11,36 млн тонн).

