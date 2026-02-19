РУС
2 469 38

Венгрия пригрозила прекратить поставки электричества и газа Украине

Будапешт ставит ультиматум Украине из-за нефтепровода Дружба

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапешт может остановить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

Издание отмечает, что заявление чиновника прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину.

Гуляш подчеркнул, что венгерские власти будут рассматривать другие меры, если украинцы и в дальнейшем "будут держать нефтепровод закрытым".

"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод "Дружба" на основании ложных аргументов", – заявил Гуляш.

По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.

Что предшествовало?

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".

Впоследствии Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 млн тонн российской нефти, что на 14% меньше, чем в 2024 году (11,36 млн тонн).

+11
Интересно,что началось все это сразу после визита Рубио к этим двум дятлам
19.02.2026 14:14 Ответить
+9
🤪 🖕
Як повідомляє https://glavcom.ua/world/world-politics/khorvatija-vidmovilasja-transportuvati-rosijsku-naftu-dlja-uhorshchini-ta-slovachchini-1103293.html Главком: Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria
19.02.2026 14:16 Ответить
+7
Ніхрена орбаноїди не зупинять. Тому що вони отримують за це гроші. Шантажисти і тварюки. Ну нічого. Скоро квітень. І в Угорщині нарешті з'явиться лояльна до України влада.
19.02.2026 14:14 Ответить
Погрози - ознака слабкості .
Схоже - у орбанів починається істерика
19.02.2026 14:07 Ответить
Они и не так много всего поставляют ,а ты как я вижу чмошник играешь на ту сторону.
19.02.2026 14:51 Ответить
Не сци..
19.02.2026 14:52 Ответить
Да у пособників Обана на Закарпатті не буде світла, можно ще перевірити всіх в кого є громадянсьтво країни-пособника нацистської росії і хто там не знає Української а спілкується мовою країни-пособника нацистської росії на предмет можливої співпрації зі спецслужбами Орбана-путлера.
19.02.2026 14:59 Ответить
Генерал Залужний якось пошуткував, що снідати він може з своїми хлопцями в Дебрецені, а обідати вже в Будапешті....

.
19.02.2026 14:52 Ответить
"И на груди его сияла
Медаль за город Будапешт..."

.
19.02.2026 14:53 Ответить
"Можим павтаріть ..." фюрер нацистської росії путлер
19.02.2026 15:00 Ответить
Залазьте в ту трубу та носіть глечиками, якщо вам вона таааак треба
19.02.2026 14:08 Ответить
Оце доїбались до України - чого мовчить ЄС? - Трампа на них немає
19.02.2026 14:09 Ответить
рашистський гуляш погрожує
19.02.2026 14:09 Ответить
американська агентура куйла працює
19.02.2026 14:23 Ответить
Кучкуються суки. Та нічо - Карні зашкварить вєлічіє Трампа, він розкручує торгівельну асоціацію з поки 40 країн (вже попередньо погодились 27 європейських і 12 індоазіатських плюс Канада - 40) на противагу тарифному терору, загалом це півтора мільярда населення планети і на такий ринок ще підтягнуться країни середнячки, а це буде добрячий копняк по фінансовому домінуванню США. Бразильські банки вже провели угоди (здається для Китаю) десь на 30 млрд мимо Свіфт, а в ЄС розробляють свою альтернативну платіжну систему, і фінансові потоки з відсотками від торгівельних угод потечуть мимо Уолл-стріт. Світ на порозі грандіозного шухеру і Рокфеллерам, Карнегі, Блумбегам, Фордам зі своїми сенаторами варто почати вже виселяти дурдом з Білого дому.
19.02.2026 15:20 Ответить
Я теж відразу на це звернув увагу.
19.02.2026 14:39 Ответить
19.02.2026 14:21 Ответить
Хай угорщина забезпечить трубопровід захистом від рашистських обстрілів на всьому протязі
Інакше нема резону його відновлювати. Але зєля такого не скаже.
19.02.2026 14:16 Ответить
Цікаво як це чучело пояснить українським мадярам чому вони сидять без світла, бо саме вони постраждають. А можна це ще роздути, що вороги Угорщини орбани сіярти готові знищувати угорців, лише остатися біля корита і получати рашиські рублі.
19.02.2026 14:17 Ответить
Цьому чучєлу посрати на українськіх мадярів. Вони про них будуть згадувати тільки тоді, коли цим можна якось підколоти Україну.
19.02.2026 14:19 Ответить
"Один Віктор може думати про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта", - заявив президент.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/14/7231204/
19.02.2026 14:17 Ответить
это не настоящий гуляш, гуляш вот:

Гуля́ш (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. gulyás, гуя́ш) - национальное блюдо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F венгров; кусочки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 говядины или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 телятины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) тушёные с копчёным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA шпиком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) луком, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9 перцем (паприкой) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C картофелем
19.02.2026 14:17 Ответить
"Герр гей Гуляш заявив..." - гею на цей раз пробачимо
19.02.2026 15:16 Ответить
Этим угрозам не суждено сбыться. Венгрия, как и Словакия - это сломанный клаксон на локомотиве ЕС. Их мнение мало не влияет на движение состава.
19.02.2026 14:23 Ответить
кацапи поламали нехай і відновлюють
19.02.2026 14:25 Ответить
нефтепровод длинный: починят в одном месте, он может порваться в другом...
19.02.2026 14:29 Ответить
Всенепременно!
Обязательно!
Конешно же ))
19.02.2026 15:41 Ответить
Гуляша знімуть, а поставлять Шніцеля.
19.02.2026 14:31 Ответить
не припинять. Брешуть. Бо газ і е/е в Україну подають інші країни Євросоюзу.
Можуть припинити лише постачання горючки власного виробництва.
19.02.2026 14:41 Ответить
Немає підстав, щоби припинити поставки електроенергії й газу згідно комерційних контрактів.
Якщо дизель зупинили через нестачу нафти і оголошення надзвичайної ситуації, як форс-мажор, то по електроенергії такого бути не може, бо за правилами ЄС енергія і газ по мережах переміщується вільно, незалежно від державних кордонів.
Тож, якщо фіцо-орбани наважаться на цей демарш, тоді штрафи за невиконання контрактів будуть виплачувати вони зі своїх кишень.
19.02.2026 14:42 Ответить
За це Угорщині вимкнуть найголовніше- європейські гроші. Так шо хай не кукурікають.
19.02.2026 15:12 Ответить
Ого,вона, Угорщина,ще й електрику і газ сюди постачає.
А зе ворогує з угорським лідером...
19.02.2026 15:46 Ответить
ще один тєфтєль з погрозами.
19.02.2026 15:47 Ответить
 
 