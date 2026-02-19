Венгрия пригрозила прекратить поставки электричества и газа Украине
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапешт может остановить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.
Издание отмечает, что заявление чиновника прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину.
Гуляш подчеркнул, что венгерские власти будут рассматривать другие меры, если украинцы и в дальнейшем "будут держать нефтепровод закрытым".
"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод "Дружба" на основании ложных аргументов", – заявил Гуляш.
По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.
Что предшествовало?
На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".
Впоследствии Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 млн тонн российской нефти, что на 14% меньше, чем в 2024 году (11,36 млн тонн).
Схоже - у орбанів починається істерика
Медаль за город Будапешт..."
Як повідомляє https://glavcom.ua/world/world-politics/khorvatija-vidmovilasja-transportuvati-rosijsku-naftu-dlja-uhorshchini-ta-slovachchini-1103293.html Главком: Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria
Інакше нема резону його відновлювати. Але зєля такого не скаже.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/14/7231204/
Можуть припинити лише постачання горючки власного виробництва.
Якщо дизель зупинили через нестачу нафти і оголошення надзвичайної ситуації, як форс-мажор, то по електроенергії такого бути не може, бо за правилами ЄС енергія і газ по мережах переміщується вільно, незалежно від державних кордонів.
Тож, якщо фіцо-орбани наважаться на цей демарш, тоді штрафи за невиконання контрактів будуть виплачувати вони зі своїх кишень.
А зе ворогує з угорським лідером...