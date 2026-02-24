РФ розмовлятиме зі США про "появу ядерної зброї" в України, - помічник Путіна Ушаков
Росія донесе до США інформацію про нібито "появу у Києва ядерної зброї".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник диктатора Путіна Ушаков.
Що відомо?
"Ми спеціально про це розмовлятимемо з американцями", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше у СЗР Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
- Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
- В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
Це як із Будапештським меморандумом він був тепер його немає....
Подібне вже було... То "медведчуки" з "царьовими " та "сальдо" тринділи про те, що українці масово чекають "русскава мира"... То розповсюджували брехні, стосовно того, як українці ненавидять інші народи ... Один антисемітизм чого вартий... А натравлювання на польський, угорський словацький народи? Уже давно зрозуміло - коли хтось на "Цензорі" починає протиставлять українців цілому народу - треба гарно принюхаться і придивиться - і відчуєш запах "кислих щєй" і "лаптєй"...
Тепер кацапня починає триндіть про гіпотетичну "угрозу саздания и использавания ядернага аружия, Украиной...".
помийся, інтернет запахи не передає...
А Україна може стати і має стати ядерною державою, щоб твої русняві брати сюди більше не лізли.
Як бонус, Україна зможе ще й виробляти ядерне паливо на експорт та для внутрішнього використання, і не буде тупо експортувати уранові руди.
я це знаю, з урану-233,-235, плутонію-239,-241.
>Головне - технологія і терміни збагачення збройового плутонію
плутоній не збагачують, а виділяють за допомогою PUREX або аналогічного техпроцесу з опроміненого палива.
>ану розкажи скільки в УРСР цього лайна було виготовлено при отих тисячах боєзарядів
статистичною інформацією не володію, мені вона не цікава. Але три цілі реактори ЧАЕС(РБМК-1000) можуть виробити десь 1 тону плутонію за 300 днів роботи.
ти нічого не знаєш, але вперто пишеш маячню
що ядерна зброя в Україні вже є ,
тому вимітайтеся геть з нашої землі , мразота кацапська 😡
поки не пізно !!
у них є прикордонні невеличкі конфлікти, а не повномасштабні війни, те саме у ізраїлю
і це є головною причиною, чому й Україна має стати ядерною країною
зупинить, тому вони так ссуться і вимагають від України без'ядерний статус
Справа ж не в тому, щоб подавити їх пускові, а щоб було розуміння, що у випадку чого умовної мацкви так само не буде. Тобто для стримання від удару, а не для фактичного обміну ударами.
Але спочатку потрібно мати гарну балістику, а потім вже думати про яз. Було б достатньо власних ракет - може і цього було б достатньо
Але трамп - це той, який здатен на все.
Тобто, все може бути.
Та всі дізнаються...))
Але у нас є гундосе трепло!
Голда Меїр