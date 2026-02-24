Росія донесе до США інформацію про нібито "появу у Києва ядерної зброї".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник диктатора Путіна Ушаков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми спеціально про це розмовлятимемо з американцями", - зазначив він.

Також читайте: У ЄС забагато говорять про ядерну зброю, тримайте язик за зубами, - міністр оборони Бельгії Франкен

Що передувало?

Раніше у СЗР Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та РФ провели перемовини в Женеві щодо угоди про контроль над ядерною зброєю, - Reuters