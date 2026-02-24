РУС
РФ будет говорить с США о "появлении ядерного оружия" в Украине, - помощник Путина Ушаков

Кремль хочет говорить с США о ядерном оружии в Украине

Россия донесет до США информацию о якобы "появлении у Киева ядерного оружия".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник диктатора Путина Ушаков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Мы специально об этом будем говорить с американцами", - отметил он.

Читайте также: В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и РФ провели переговоры в Женеве по соглашению о контроле над ядерным оружием, - Reuters

+23
ну якщо і буде то і що? в чому причина для паніки?
Це як із Будапештським меморандумом він був тепер його немає....
24.02.2026 16:37 Ответить
+13
шапито,похлеще 95 квартала будут)))
24.02.2026 16:36 Ответить
+13
Што, кацапі, уже і абасралісь, ***** ???
24.02.2026 16:38 Ответить
та давайте вже зразу до появи марсіан та інших інопланетян, буде цікавіше
24.02.2026 16:53 Ответить
ні... ні.... Спочатку ядерна, потім нейтронна, а уже потім марсіяни...)))
24.02.2026 16:58 Ответить
Якщо ми не можем самотужки створить ядерну бомбу, то її треба просто напросто украсть, тобішь *******
24.02.2026 16:38 Ответить
Україна може створити ЯЗ десь за рік інтенсивної роботи. Так, це буде примітивна ЯЗ, але краще, ніж нічого.
24.02.2026 16:46 Ответить
Це вас, сюди, брехунів внутріМКАДівських, саме для цього і направили - щоб ви тринділи про ядерну зброю? Щоб потім видать це, за настрої українців, стосовно її створення?
Подібне вже було... То "медведчуки" з "царьовими " та "сальдо" тринділи про те, що українці масово чекають "русскава мира"... То розповсюджували брехні, стосовно того, як українці ненавидять інші народи ... Один антисемітизм чого вартий... А натравлювання на польський, угорський словацький народи? Уже давно зрозуміло - коли хтось на "Цензорі" починає протиставлять українців цілому народу - треба гарно принюхаться і придивиться - і відчуєш запах "кислих щєй" і "лаптєй"...
Тепер кацапня починає триндіть про гіпотетичну "угрозу саздания и использавания ядернага аружия, Украиной...".
24.02.2026 17:09 Ответить
>треба гарно принюхаться і придивиться - і відчуєш запах "кислих щєй" і "лаптєй"...

помийся, інтернет запахи не передає...

А Україна може стати і має стати ядерною державою, щоб твої русняві брати сюди більше не лізли.

Як бонус, Україна зможе ще й виробляти ядерне паливо на експорт та для внутрішнього використання, і не буде тупо експортувати уранові руди.
24.02.2026 17:15 Ответить
"Давай, давай, наяривай...", "балалаечник".
24.02.2026 17:20 Ответить
клоун, чому ти проти того, щоб Україна створила стратегічні засоби стримування русні?
24.02.2026 17:22 Ответить
Ти трішки задовбав ! Яким чином Україна їх створить коли неспроможна самостійно задрипаних фламінго пару сотень виготовити , що фламінго - фпв збирають із китайського ширпотребу , а тут ти із своїми "геніальними " ідеями відродження РВСП . Для початку навчися захищати підприємства що ту зброю зможуть виготовити , коли не в змозі захистити нещасну розподільчу станцію .
24.02.2026 20:21 Ответить
Фламінго складніші у виробництві, ніж примітивна ядерна зброя імплозивного типу, як мінімум там треба більше складних і точних робіт на верстатах. Почитайте про яз імплозивного типу, вона досить проста.
24.02.2026 20:28 Ответить
А я то думаю чому Іран ніяк не доробить ту ядерну зброю , а воно он що - у них верстатів не вистачає ..............
24.02.2026 22:39 Ответить
я не вивчав іранську ядерну програму, може вони вже давно створили ядерку, і зараз питання створити термоядерну зброю
24.02.2026 22:46 Ответить
Тоді вивчи з чого виготовляють бойовий ядерний заряд . Головне - технологія і терміни збагачення збройового плутонію . Чи його можна станком 1к62 настругати ? ((
24.02.2026 23:01 Ответить
>Тоді вивчи з чого виготовляють бойовий ядерний заряд

я це знаю, з урану-233,-235, плутонію-239,-241.

>Головне - технологія і терміни збагачення збройового плутонію

плутоній не збагачують, а виділяють за допомогою PUREX або аналогічного техпроцесу з опроміненого палива.
24.02.2026 23:13 Ответить
Токарним станком чи ковальським пресом ? ((
24.02.2026 23:37 Ответить
P.S. Ти так багато знаєш про збройовмй уран та плутоній , ану розкажи скільки в УРСР цього лайна було виготовлено при отих тисячах боєзарядів що у нас перебували ? ((
24.02.2026 23:40 Ответить
я ж написав - технологія PUREX, у вікіпедії є опис.

>ану розкажи скільки в УРСР цього лайна було виготовлено при отих тисячах боєзарядів

статистичною інформацією не володію, мені вона не цікава. Але три цілі реактори ЧАЕС(РБМК-1000) можуть виробити десь 1 тону плутонію за 300 днів роботи.
24.02.2026 23:46 Ответить
Отак взяли і виробили тонну чистого плутонію ......... ти краще почитай скільки його було за всю історію УРСР виготовлено - 0 грамів (( Те що міститься у ядерному паливі має концентрацію трішки більшу аніж у відходах твоєї життєдіяльності , правда, чомусь із лайна боєголовки не виготовляють .
25.02.2026 00:01 Ответить
було би гарно тебе, противника яз, бусифікувати, щоб кров'ю заплатив за таку геноцидальну позицію
показать весь комментарий
Женька , ти точно українець ? ((
24.02.2026 20:23 Ответить
точно, народився в Україні, єдине що маю серед родичів ще білорусів та німців.
24.02.2026 20:27 Ответить
Народився це питання шосте . Де живеш ?
24.02.2026 22:41 Ответить
Україна, а що?
24.02.2026 22:42 Ответить
Мало віриться якщо судити за твоїми коментарями.
24.02.2026 22:59 Ответить
Усі методи гарні аби кацапів знищить
24.02.2026 17:00 Ответить
Україна сама може виготовити ядерну зброю, а якщо може, то виготовить.
24.02.2026 16:38 Ответить
А ще на орбіті Зірка Смерті і два Стар Дестроєра Україні ситхи підігнали, то Трамп з тим теж щось мусить робити 🤔
24.02.2026 16:38 Ответить
А про ґарєшнік в Білорусі не хо пагаваріть??? 🤔
24.02.2026 16:41 Ответить
той гарешнік без головки..., тільки фалоімітатор...
24.02.2026 17:00 Ответить
знову будуть лякалки про застосування московією власної тактичної зброї по Україні, аби "не дозволити розповзання її планетою"...
24.02.2026 16:42 Ответить
Рашиські чорти щоб прикрити свої злочини в геноциді українського народу ,вигадують всякі нісенітниці ,брехня і цинізм в цих виродків на інше вони не здатні.
24.02.2026 16:43 Ответить
Вони звинувачують інших в тому що самі збираються зробити.
24.02.2026 17:45 Ответить
Від бойових комарів до ядерки за 4 роки?))) ПаРаша гній.
24.02.2026 16:44 Ответить
Відповідно до Договору про нерозповсюдження ЯЗ, з нього можна вийти, якщо країні погрожують використанням проти неї ЯЗ, що русня неодноразово робила. Тому Україна має законне право вийти з ДНЯЗ і створити ядерну зброю.
24.02.2026 16:44 Ответить
якби українці не зробили дурницю Верховна рада вже б ухвалила необхідну резолюцію, а так крім обрання Зе президентом ще й обрали недієздатний парламент... Мої прогнози нажаль не оптимістичні, чим менше буде Київ контролювати територій та людей, тим важче буде створити я\з для стримування агресора. Поки, що це є цілком можливим за кілька років, але це мають бути жорсткі строки реалізації плану, що зважаючи на рівень корупції є важким завданням щось будувати грунтуючись на відкатах зацікавленим особам..
24.02.2026 17:41 Ответить
Шаріков дав потомство.Не прослідив професор Преображенський з доктором Бармінталем.Треба було стерелізувати.
24.02.2026 16:44 Ответить
Стучать не хорошо.
24.02.2026 16:44 Ответить
Цирк.
24.02.2026 16:48 Ответить
Дурнуваті кацапи і не знають ,
що ядерна зброя в Україні вже є ,
тому вимітайтеся геть з нашої землі , мразота кацапська 😡
поки не пізно !!
24.02.2026 16:49 Ответить
Хотілось щоб це було правдою, тупорилий клован почав щось робити і смердюча орда нарешті згоріла в радіактивному пламені, а не черговий блєф.
24.02.2026 16:49 Ответить
Розкажи. Трамп там підвезе ще інопланетян
24.02.2026 16:51 Ответить
Самі страхів придумали, самі обісрались з переляку і тепер верещать "спасітє!"
24.02.2026 16:52 Ответить
Це як з біолабораторіями, інфошум як привід
24.02.2026 16:52 Ответить
Іпсо - навіть якби була ядерка як в Індії і Пакистану але це мішає їм час від часу вювати - чи Ізраїль - в якого теж мабуть є ядерка - але це не мішає сусідам близьким і далеким шмаляти ракетами
24.02.2026 16:53 Ответить
>Іпсо - навіть якби була ядерка як в Індії і Пакистану але це мішає їм час від часу вювати

у них є прикордонні невеличкі конфлікти, а не повномасштабні війни, те саме у ізраїлю
24.02.2026 16:56 Ответить
У США і кацапів є більше як по 5 тис ядерок - між ними може бути ядерна війна? - може - але людству це вже буде всерівно - воно зникне
24.02.2026 17:06 Ответить
тому між ядерними країнами і не буває повномасштабних війн

і це є головною причиною, чому й Україна має стати ядерною країною
24.02.2026 17:08 Ответить
Для нас це не підходить - кацапів це не зупинить - скільки ми зможем мати ракет? - 10 - 100 - шо це нам дасть? - в кацапів територія в 30 р більша і по всьому світу плавають атомні підлодки
24.02.2026 17:30 Ответить
>кацапів це не зупинить

зупинить, тому вони так ссуться і вимагають від України без'ядерний статус
24.02.2026 17:34 Ответить
Це вони піднімають кіпіш - шоб Європа від нас відвернулась - бо вона як вогню боїться розповсюдження ядерної зброї
24.02.2026 17:42 Ответить
з Європою можна домовитися й розмістити європейських наглядачів, все нормально буде
24.02.2026 17:45 Ответить
тут територія не має ніякого значення, якщо під загрозою умовна мацква
24.02.2026 18:26 Ответить
Має - для чого Трампу захотілась Гренландія
24.02.2026 18:29 Ответить
через викопні ресурси і контроль над північними морськими шляхами, до чого тут яз?
24.02.2026 18:33 Ответить
То того шо там можна розмістити ракети - чим більша площа їх розміщення - тим тяжче їх подавити
24.02.2026 18:37 Ответить
Для нас це не підходить - кацапів це не зупинить - скільки ми зможем мати ракет? - 10 - 100 - шо це нам дасть?

Справа ж не в тому, щоб подавити їх пускові, а щоб було розуміння, що у випадку чого умовної мацкви так само не буде. Тобто для стримання від удару, а не для фактичного обміну ударами.
Але спочатку потрібно мати гарну балістику, а потім вже думати про яз. Було б достатньо власних ракет - може і цього було б достатньо
24.02.2026 18:47 Ответить
Що дасть? Навіщо знищувати РФ 100 чи навіть 10 разів, коли цілком достатньо одного! 100 ядерних ракет... - так у них більш-менш великих міст набагато менше! Сотні ядерних ракет цілком достатньо, щоб Росія, як держава, перестала існувати!
24.02.2026 19:12 Ответить
Про атаку на резиденцю "Валдай" вже розмовляли.
Але трамп - це той, який здатен на все.
Тобто, все може бути.
24.02.2026 16:55 Ответить
А сама ідея дуже хароша.
24.02.2026 16:58 Ответить
Як тільки вона у нас з'явиться - ви відразу дізнаєтесь!
Та всі дізнаються...))
24.02.2026 17:10 Ответить
Ядерна зброя, як і фінанси вимагає тишу!!!!
Але у нас є гундосе трепло!
24.02.2026 17:11 Ответить
Була і буде!!! Звинувачення брехливі, але хоч і не маємо все одно щвинуватять. Тому - необхідно мати
24.02.2026 17:14 Ответить
Брехливі кацапи давно зрозуміли, що в вуха дурнуватого Трампона можна заливати любе лайно.
24.02.2026 17:33 Ответить
Злякались підараси кацапські, що Україна вас ********** ядерною здброєю!
24.02.2026 17:39 Ответить
БУДАПЕШТСЬКІ АМЕРИКАНО - РАШИСТСЬКІ НАЙОБ,,, ЩИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ БУДУТЬ ОБГОВОРЮВАТИ .....ІДІТЬ Н..АКУЙ ОБГОВОРЮВАТИ СВОЮ ЛМЦЕМІРНУ БРЕХНЮ ..УРОДИ....
24.02.2026 17:48 Ответить
Ми щось пропустили? Волонтери вже й таке десь знайшли і купують?
24.02.2026 18:05 Ответить
Прапор в руки. Розмовляйте. А я б на місці Зеленського прокоментував це словами Голди Мейєр: ' У нас немає ядерної зброї, але, якщо нас змусять, то ми без вагань її застосуємо '
24.02.2026 19:06 Ответить
Україна може купити декілька ядерних зарядів у Ізраїля. Тому що офіційно у нього таких зарядів нема.
24.02.2026 19:53 Ответить
"Ядерної зброї у нас нема, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо."
Голда Меїр
24.02.2026 20:05 Ответить
Ну тепер ви знаєте для кого і для чого типу "навіжені патріоти" постійно пушать тему розробки Україною ЯЗ по соцмережах та форумах.
24.02.2026 22:59 Ответить
ОБЛИЖИТЕ РЕАКТОРЫ ЗАЭС ТВАРИ !!!
25.02.2026 04:21 Ответить
 
 