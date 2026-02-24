РФ будет говорить с США о "появлении ядерного оружия" в Украине, - помощник Путина Ушаков
Россия донесет до США информацию о якобы "появлении у Киева ядерного оружия".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник диктатора Путина Ушаков.
Что известно
"Мы специально об этом будем говорить с американцами", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее в СВР России заявили, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
- Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
- В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
Топ комментарии
Це як із Будапештським меморандумом він був тепер його немає....
Подібне вже було... То "медведчуки" з "царьовими " та "сальдо" тринділи про те, що українці масово чекають "русскава мира"... То розповсюджували брехні, стосовно того, як українці ненавидять інші народи ... Один антисемітизм чого вартий... А натравлювання на польський, угорський словацький народи? Уже давно зрозуміло - коли хтось на "Цензорі" починає протиставлять українців цілому народу - треба гарно принюхаться і придивиться - і відчуєш запах "кислих щєй" і "лаптєй"...
Тепер кацапня починає триндіть про гіпотетичну "угрозу саздания и использавания ядернага аружия, Украиной...".
помийся, інтернет запахи не передає...
А Україна може стати і має стати ядерною державою, щоб твої русняві брати сюди більше не лізли.
Як бонус, Україна зможе ще й виробляти ядерне паливо на експорт та для внутрішнього використання, і не буде тупо експортувати уранові руди.
я це знаю, з урану-233,-235, плутонію-239,-241.
>Головне - технологія і терміни збагачення збройового плутонію
плутоній не збагачують, а виділяють за допомогою PUREX або аналогічного техпроцесу з опроміненого палива.
>ану розкажи скільки в УРСР цього лайна було виготовлено при отих тисячах боєзарядів
статистичною інформацією не володію, мені вона не цікава. Але три цілі реактори ЧАЕС(РБМК-1000) можуть виробити десь 1 тону плутонію за 300 днів роботи.
що ядерна зброя в Україні вже є ,
тому вимітайтеся геть з нашої землі , мразота кацапська 😡
поки не пізно !!
у них є прикордонні невеличкі конфлікти, а не повномасштабні війни, те саме у ізраїлю
і це є головною причиною, чому й Україна має стати ядерною країною
зупинить, тому вони так ссуться і вимагають від України без'ядерний статус
Справа ж не в тому, щоб подавити їх пускові, а щоб було розуміння, що у випадку чого умовної мацкви так само не буде. Тобто для стримання від удару, а не для фактичного обміну ударами.
Але спочатку потрібно мати гарну балістику, а потім вже думати про яз. Було б достатньо власних ракет - може і цього було б достатньо
Але трамп - це той, який здатен на все.
Тобто, все може бути.
Та всі дізнаються...))
Але у нас є гундосе трепло!
Голда Меїр