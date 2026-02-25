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Новини Окуповані території
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Бізнес мого батька працював лише на підконтрольній Україні території, - заступник генпрокурора Логачов

Бізнес батька заступника генпрокурора Логачова: подробиці

Заступник генпрокурора Віктор Логачов прокоментував матеріал ЗМІ, в якому розповідали про те, що його батько нібито веде бізнес на окупованих територіях.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я бачив і відео, і статтю. Дуже дивну інформацію дізнався з них про свого батька. Мені казали, що журналісти, перш ніж щось опублікувати, перевіряють інформацію. Тому поясню, як воно є насправді.

Так, ми проживали у Луганську до 2014 року. Батько усе життя займався бізнесом. І доволі успішно. Було багато підприємств, майна на цих підприємствах", - розповів він.

За словами Логачова, влітку 2014 року він із родиною переїхав до Києва.

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"За кілька місяців деякі підприємства були перереєстровані в Києві, а деякі – на тих територіях Луганської області, які звільнили. Це Станиця Луганська, Сєверодонецьк. Вони працювали на підконтрольній Україні території і сплачували податки в бюджет нашої держави.

А коли почалася повномасштабна війна, і Сєверодонецьк, і Станицю Луганську окупували російські війська, тому ці активи також були втрачені", - додав він.

Компанія ООО "Водомир", про яку йшлося в розслідуванні ЗМІ, було зареєстровано в Станиці Луганській, що до 2022 року не була окупованою. Селище загарбники окупували в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Мама з батьком жодного разу не відвідували тимчасово окуповану територію чи територію Російської Федерації", - наголосив заступник генпрокурора.

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Правоохоронців інформували про майно

Логачов додав, що ще у 2014 році правоохоронців інформували про те, яке майно підприємств, автомобілі, які рахувалися за цими підприємствами, бойовики забрали при захопленні Луганська. З цього приводу були кримінальні провадження.

Позиція батька

"У нас з батьком дуже гарні стосунки, він проживає у сусідньому під’їзді. І коли він переїхав у Київ, то згодом почав активно вести свою сторінку у "Фейсбуці". За ці роки там накопичилось понад 11 тисяч дописів про те, як він ненавидить окупантів, а також про те, що вони зробили. З такими дописами він не лише не зміг би вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, його б там просто вбили. Я дам вам посилання на його сторінку, щоб ви самі побачили.

Я не знаю законодавства російської федерації, але не думаю, що можна якось перереєструвати бізнес і вести його, якщо не перебуваєш на тимчасово окупованій території України чи в самій росії.

Я розмовляв із батьком після виходу цього матеріалу, про який ви питаєте. Він пояснює, що не знає, що стало з тими усіма активами, які залишились на захоплених росією територіях. Каже, що в нього там навіть немає знайомих, яким можна подзвонити і спитати", - додав заступник генпрокурора.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що батько заступника генпрокурора Віктора Логачова нібито володіє бізнесом на окупованих територіях.
  • Генпрокурор Кравченко пояснив, що рейдерство та заочні перереєстрації є типовою практикою окупаційних адміністрацій щодо бізнесу українців, які залишили захоплені території.

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Автор: 

бізнес (2505) окупація (6918) Офіс Генпрокурора (3905) Логачов Віктор (3)
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Топ коментарі
+16
Логачов-це етнічний кацап. Чому? Тому що логачов. Це аксіома. ГПУ зараз-це вороги України.
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25.02.2026 11:17 Відповісти
+8
і пашпорт з куркою мають і батько і син
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25.02.2026 11:25 Відповісти
+4
Бізнес внє "палітікі"!
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25.02.2026 11:27 Відповісти
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Логачов-це етнічний кацап. Чому? Тому що логачов. Це аксіома. ГПУ зараз-це вороги України.
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25.02.2026 11:17 Відповісти
А я от тільки подумав, що його сьогодні забагато в ефірі - і от тобі на!
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25.02.2026 11:21 Відповісти
і пашпорт з куркою мають і батько і син
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25.02.2026 11:25 Відповісти
Тепер відповідь журналістів після цього заступника
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25.02.2026 11:26 Відповісти
Бізнес внє "палітікі"!
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25.02.2026 11:27 Відповісти
Напевно так і є! Презумпція вини тільки тому, що "ХВАмілія маскальська", родом з окупованої нині території, мав бізнес.
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25.02.2026 11:57 Відповісти
Багато чого твориться в Україні такого, чому т. Пу аплодує, а з ним і його челядь у Кремлі.

Вони вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.
Це допомагає Кремлю укреплять главную скрепу Кремля "народ і Т. Пу единьі".

Наше ЗМІ навішує ярлики як при режимах Сталіна, Мао, Гітлера, а тепер т. Пу і ми підхоплюємо.

Можливо, так і є, як твердить заступник генпрокурора Логачов, а можливо і навпаки.

Однак нам підкидають залізобетонні докази: етнічний руський, "ХВАмілій маскальська", родом з окупованої нині території, мав бізнес, прокурор...

У Кремлі вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.

Це розпалювання громадянської війни - Україна багатонаціональна держава. І в окопах не тільки "щирі українці" а і етнічні росіяни, і з окупованих територій і втратили майно, а деякі і бізнес.
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25.02.2026 14:10 Відповісти
Знайдіть в Усраїні хоч одного чесного прокурора чи суддю?
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25.02.2026 13:02 Відповісти
У батька крупный бизнес,а сыночек живёт скромненькой жизнью держчиновника на мелкую зарплату,парадокс по лугански.
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25.02.2026 13:22 Відповісти
у кожного бізнесменатє близькі родичі прокурори-сбу, і навпаки, у кожного сбушника і прокурора є близькі родичі-бізнесмени. Чому у бізнесмена діти сбушники чи прокурори, а не бізнесмени, хтось може сказати?
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25.02.2026 19:52 Відповісти
 
 